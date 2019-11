Tài xế kêu cứu trong ô tô 7 chỗ bị xe ben húc văng

Chiều 6-11, ô tô 7 chỗ hiệu Toyota Innova biển số Đà Nẵng do tài xế Lê Xuân Sơn (62 tuổi, quê Nghệ An) cầm lái chạy trên đường Ngô Quyền hướng từ TP Hội An (Quảng Nam) đi cảng Tiên Sa (Đà Nẵng).



Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: HẢI HIẾU

Khi cách nơi giao nhau với đường Phạm Văn Đồng khoảng 50 m (phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà), xe này bị ô tô ben mang biển số Thừa Thiên - Huế do nam tài xế cầm lái chạy cùng chiều va chạm từ phía sau.

Cú tông mạnh khiến ô tô 7 chỗ văng về phía trước gần chục mét, tài xế hoảng hốt kêu cứu. Xe ben bị hư hỏng phần đầu.



Ô tô 7 chỗ bị hư hỏng nặng. Ảnh: HẢI HIẾU

Lực lượng CSGT quận Sơn Trà tới hiện trường phối hợp với các đơn vị liên quan điều tiết giao thông, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.