Tài xế không bằng lái chở gần 2 m3 gỗ không rõ nguồn gốc

Chiều 9-3, Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết qua công tác tuần tra kiểm soát đảm bảo an toàn giao thông trên QL1A, Phòng CSGT công an tỉnh đã phát hiện một xe tô vận chuyển số lượng lớn gỗ không rõ nguồn gốc.



1,884 m3 gỗ không có nguồn gốc hợp pháp.



Trước đó, khoảng 4 giờ sáng cùng ngày, tại đường tránh Huế, tổ tuần tra thuộc Đội tuần tra kiểm soát đã phát hiện xe ô tô 75B – 010.63 do lái xe Nguyễn Văn Thành (40 tuổi, trú tại huyện A Lưới) điều khiển chạy theo hướng Nam - Bắc có dấu hiệu vi phạm luật giao thông nên dừng xe kiểm tra.

Tại đây, lực lượng CSGT đã phát hiện trên xe chở 11 phách gỗ trám của nhóm VI, khối lượng 1,884 m3 gỗ. Toàn bộ số gỗ trên đều không có nguồn gốc hợp pháp. Tài xế Nguyễn Văn Thành không có giấy phép lái xe.

Hiện Phòng CSGT đã bàn giao toàn bộ số gỗ trên cho Đội Kiểm lâm cơ động – PCCC số 1 tạm giữ và xác minh làm rõ theo đúng quy định.