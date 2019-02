Tài xế Ranger Rover trong tai nạn 2 người chết ra trình diện

Ngày 18-2, liên quan đến vụ tai nạn giao thông giữa ô tô hiệu Ranger Rover và xe máy khiến 2 người tử vong tại khu vực đường vành đai 2 (Hà Nội), tài xế ô tô đã tới cơ quan công an để trình diện.

Danh tính người này được xác định là LĐT (34 tuổi, trú tại Hà Đông, Hà Nội).



Hiện trường vụ tai nạn khiến 2 người tử vong

Làm việc với công an, T. khai nhận vào tối 16-2, sau khi đi đá bóng và liên hoan về, người này điều khiển ôtô Ranger Rover và đã đâm vào xe máy có hai người ngồi trên.



Do hoảng loạn, T. lập tức lái xe rời khỏi hiện trường. Hai nạn nhân sau khi bị va chạm đã tử vong tại bệnh viện.

Hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó, khoảng 23 giờ 30 ngày 16-2 tại khu vực đường vành đai 2 (Ba Đình, Hà Nội) xảy ra vụ tai nạn giữa một xe máy Vespa và ô tô Ranger Rover màu trắng.

Hậu quả đã khiến anh VCB (38 tuổi, trú tại Hai Bà Trưng, Hà Nội) điều khiển xe máy và chị TTTL (38 tuổi, trú tại Đống Đa, Hà Nội) ngồi sau tử vong. Chiếc xe ô tô và người điều khiển nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Công an phường Ngọc Khánh và Công an quận Ba Đình có mặt để tiến hành điều tra. Cơ quan công an phát đi thông báo đề nghị người dân chứng kiến vụ tai nạn và biết đặc điểm chiếc xe ô tô gây tai nạn phối hợp với công an xử lý, giải quyết.