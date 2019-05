Tài xế toát mồ hôi khi qua chốt CSGT

Như trên các số trước chúng tôi đã thông tin, các cò dẫn xe rất “quyền lực”, có thể dẫn xe vào giờ cấm bất kể loại xe gì. Có tài xế “lần đầu trải nghiệm” đã toát mồ hôi trong cabin vì họ biết là đang vi phạm, có thể bị giam bằng lái khi chạy ngang trước mặt CSGT đang làm nhiệm vụ. Nhưng rất may là CSGT “không biết, không thấy”…



Tài xế sợ toát mồ hôi khi vượt chốt

7 giờ 47 phút ngày 4-4, chiếc xe tải biển số TP.HCM đậu trên đường Nguyễn Quý Yêm (phường An Lạc, quận Bình Tân). Chủ yêu cầu đi giao hàng ngay, tài xế than: “Giờ này cấm đường rồi, không chạy được, anh phải alô cho cò thôi”.

Chủ hàng lấy điện thoại gọi cho cò Hùng. Sau vài tiếng chuông, phía bên kia nghe máy và xác nhận mình đúng là Hùng. Chủ hàng đặt vấn đề: “Em đang đậu xe chỗ đường Nguyễn Quý Yêm, gần quán lẩu dê. Nhờ anh dẫn xe giùm ra quốc lộ (QL)”.

Cò Hùng hỏi: “Xe lớn hay xe nhỏ?”. Sau khi nghe thông tin xe 1,1 tấn cùng địa chỉ, ít phút sau cò Hùng chạy xe máy 52Z6-360… xuất hiện. Người này phì phèo thuốc lá, đội nón kết, chạy lòng vòng một lát rồi quay lại ngoắc tay cho tài xế đi theo mình.

Khi xe tải còn cách giao lộ An Dương Vương - Võ Văn Kiệt vài mét, cò Hùng chỉ tay xuống đường, ra dấu tài xế tấp vào lề, đòi tiền công dẫn đường là 200.000 đồng.

Đúng lúc đèn tín hiệu giao thông giao lộ này chuyển sang đỏ, Hùng quành xe máy, nhìn qua nơi vị CSGT đang đứng. Vị CSGT liền đi vào bên trong chốt, coi như không hay biết chuyện gì. Chỉ chờ có thế, Hùng quay đầu, ra hiệu cho xe tải đi vào làn xe máy để tiếp tục hành trình. Sau đó người này chạy theo xe cho đến QL 1A.

16 giờ 25 cùng ngày, chiếc xe nói trên lại đi đúng vào giờ cấm theo lộ trình về đường An Dương Vương. Tài xế tiếp tục kêu chủ hàng alô để nhờ Hùng giúp nhưng Hùng bảo chờ. Hơn 10 phút sau, Hùng nhận lời dẫn xe kèm lời quát trong điện thoại: “Thôi, ông đứng đó, tui ra dẫn… cho rồi” khi chủ xe cho hay là tài xế không rành đường.

Sau đó Hùng xuất hiện, dẫn xe chạy theo QL 1A hướng về đường Kinh Dương Vương rẽ vào đường Bùi Tư Toàn. Đến giao lộ Hồ Học Lãm - Kinh Dương Vương, cò Hùng giảm tốc độ, nhìn vào một cán bộ CSGT đang đứng bên đường. Không rõ họ nhận tín hiệu thế nào nhưng cò Hùng ngoắc tay cho xe tải tiếp tục hành trình, chạy qua nơi CSGT đang làm nhiệm vụ.

Trên xe, chúng tôi thấy tài xế toát mồ hôi. Người này giải thích với chủ hàng: “Tuyến đường này không xe tải nào được chạy trong giờ cấm. Nếu bị bắt thì bị phạt rất nặng và giam bằng ba tháng”.



Hùng “lé” dẫn xe tải qua chốt CSGT vào đường Võ Văn Kiệt vào giờ cấm lúc 8 giờ 10 ngày 4-4. Ảnh: PV



Chành xe 203 trên đường Võ Văn Kiệt được cho là của ông Hùng (anh ruột cò Minh), nơi thường xuyên có xe tải lớn ra vào giờ cấm.



Ông Hùng nói: “Đóng 1 triệu một tháng, bảo đảm, chỉ cần đưa biển số xe, tui đưa cho giao thông rồi ra vô thoải mái”.

“Khi dắt xe, chúng tôi đã lo cho công an”

Khi đến điểm hẹn, cò Hùng cười phân bua: “Hôm nay chỉ huy trực nên phải đi như thế”. Tài xế nói về cảm giác sợ khi chạy qua trước mặt CSGT, Hùng khoe: “Khi dắt xe thì chúng tôi đã lo cho công an. Anh không phải sợ cái gì hết, vì để bị bắt thì lần sau ai kêu mình nữa”. Sau khi lấy 200.000 đồng, Hùng trấn an: “Riêng chuyện công an, người ta đã lo cho mình rồi thì khỏi sợ. Làm ăn phải đàng hoàng… Tui điện một cái rồi dẫn đường thẳng vô đây (đường Võ Văn Kiệt - PV)…”.

17 giờ 35 ngày 5-4, tài xế xe tải loại 1,1 tấn tấp vào lề trước đoạn dẫn vào Võ Văn Kiệt. Đang là giờ cấm nên chủ hàng gọi điện thoại cho Tùng “lé”. Qua điện thoại, Tùng chất vấn: “Xe gì, bao nhiêu tấn? Sao ông biết số điện thoại tôi vậy?”.

Sau khi biết chủ hàng xin số từ kho Biti's, Tùng hỏi vị trí xe đậu, ngã giá 300.000 đồng và “lệnh cho xe chạy”.

Khi chiếc xe tải chạy nhanh trên đường Võ Văn Kiệt vào giờ cấm, sắp đến chốt CSGT tại giao lộ An Dương Vương - Võ Văn Kiệt, chúng tôi thấy có mô tô chuyên dụng, hai CSGT và một người mặc áo thanh niên xung phong trong chốt liền chạy chậm. Chủ hàng lo lắng gọi cho Tùng “lé”. Qua điện thoại, ông này giục tài xế: “Chạy nhanh ra đi, đi đi, chạy đi. Trời ơi trời, chạy đi, tui trong chốt An Dương Vương nè”. Chiếc xe tải sau đó an toàn vượt qua chốt.

Sau đó, Tùng giải thích là ông đứng ở chốt CSGT canh xe mà không cần phải dắt. “Làm ăn mà, đâu ai bậy bạ được” - cò Tùng nói.

17 giờ 49 phút ngày 6-4, xe tải loại 1,1 tấn vừa xếp hàng xong nhưng không thể ra đường được vì đang trong giờ cấm. Chủ hàng gọi điện thoại cho cò Biếu. Sau một hồi trao đổi thông tin về trọng tải xe và địa chỉ xe đang đậu, cò Biếu xuất hiện căn dặn tài xế: “Anh rà rà xe ra đường đi, bao giờ tui gọi chạy là chạy”.

10 phút sau, cò Biếu gọi điện thoại cho chủ hàng giục: “Chạy ra đi, chạy ra quẹo phải đi, chạy theo tui nè, lẹ lên”. Chiếc xe sau đó chạy bon bon trên đường Võ Văn Kiệt để hướng ra QL 1 dưới sự dẫn dắt của cò Biếu.

Ngay sau khi chiếc xe đến được điểm hẹn ở QL 1A, cò Biếu đến đòi 250.000 đồng tiền dẫn xe. Sau khi đưa tiền, chủ hàng hỏi thêm: “Có nhận dẫn xe ba giò (trên 10 tấn) không?”. Cò Biếu đáp: “Ba giò lấy ba trăm. Có vô thì điện tui trước năm, mười phút chứ nhiều quá không nhớ nổi”.

Chủ hàng định quay đi, cò Biếu hỏi thêm: “Sao có số điện thoại của tôi?”. Khi nghe câu trả lời “Chành Campuchia cho” thì Biếu cười to, cám ơn rồi phóng xe rời đi.

Nhận bảo kê tháng Ngoài việc dẫn xe vào giờ cấm theo lượt, tài xế hoặc chủ chành còn có lựa chọn đóng “hụi chết” theo tháng. Theo đó, các xe tải muốn ra vào giờ cấm phải cung cấp biển số cho đầu nậu hoặc chủ chành. Và bằng cách nào đó, các xe đã “đóng hụi” sẽ an toàn chạy vào khung giờ cấm mà không bị CSGT xử lý. Ở chành 203 do người đàn ông tên Hùng làm chủ có khá nhiều xe “ba giò” (trọng tải 10 tấn trở lên) chạy ầm ầm vào ra nhưng không bị xử lý. Vị trí của chành 203 cũng khá đắc địa vì nằm ngay góc giao lộ Võ Văn Kiệt - An Dương Vương, bên trong chành rộng rãi làm nơi đỗ cho xe tải. Ông Hùng có người em trai là “trùm cò” mà chúng tôi nhắc đến ở số báo trước. Chiều 6-4, trong vai người có nhu cầu thuê chành, chúng tôi đến chành 203 xin gặp ông Hùng. Trong lúc chờ bảo vệ liên lạc, chúng tôi thấy xe “ba giò” tấp nập vào ra trong khung giờ cấm. Chừng 20 phút sau thì ông Hùng quay về, giới thiệu chành mình là một nơi uy tín, xứng đáng để gửi gắm và “khi đã thuê chành, xe tải ra vào bất kể lúc nào mà không bị bắt. Xe anh ra vô ngoài giờ thì có người dắt, còn trong giờ thì báo danh sách, có danh sách xong thì đưa công an cái ra vô thoải mái từ 9 giờ sáng đến 16 giờ chiều”. Ông Hùng cũng giải thích là nếu đi ngoài giờ đã báo trước thì phải xì thêm tiền và ông Minh (em trai ông Hùng) trả lời thay anh trai: “Ngoài giờ thì hai trăm” (tức 200.000 đồng). Khi chúng tôi thắc mắc với những xe đột xuất, không đăng ký biển số trước với chành để báo cho CSGT thì phải làm thế nào, ông Hùng chỉ tay về phía người em trai của mình: “Thì điện thoại cho thằng này dẫn vô, tốn hai trăm”. Ngay sau đó, ông Hùng cũng bồi thêm: “Còn anh đóng tháng thì anh đóng 1 triệu một tháng, bảo đảm, chỉ cần đưa biển số xe, tui đưa cho giao thông rồi ra vô thoải mái”. Ông Minh khẳng định chắc nịch: “Đúng rồi, khi nào mình muốn cố định thì đăng ký tháng, tháng có triệu à!”. Đây chỉ là một số cò mà chúng tôi xác định có tầm ảnh hưởng ở khu vực. Ngoài ra còn các cò nhánh, cò nhỏ, cò nhít khác cũng hoạt động với hình thức tương tự.

