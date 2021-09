Ngày 18-9, Công an huyện Bù Đăng (Bình Phước) cho biết vừa bàn giao Trần Trung Hiếu (51 tuổi, quê ở Thanh Hóa) cho Công an TP Thủ Dầu Một (Bình Dương) để thụ lý điều tra theo thẩm quyền.



Trước đó, Công an huyện Bù Đăng phối hợp với công an xã Thống Nhất đã bắt giữ Hiếu tại thôn 7 (xã Thống Nhất). Người này bị Công an TP Thủ Dầu Một truy nã từ năm 2012 về hành vi điều khiển xe ô tô gây tai nạn khiến ba người thương vong.

Theo hồ sơ, cuối năm 2012, Hiếu điều khiển xe ô tô lưu thông trên đường Hồ Văn Cống (xã Tương Bình Hiệp, TP Thủ Dầu Một), thì tông trúng một gia đình ba người đang đi trên xe máy.

Cú tông mạnh khiến hai vợ chồng người đi xe máy tử vong, người con bị thương nặng.

Cơ quan công an xác định, Hiếu điều khiển xe ô tô không nhường đường cho các xe lưu thông trên đường ưu tiên (vi phạm điều 24 luật giao thông đường bộ).

Sau khi tai nạn xảy ra Hiếu đã bỏ trốn. Công an TP Thủ Dầu Một đã ra quyết định truy nã Hiếu từ năm 2012.