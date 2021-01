Tài xế xe ôm bắt nhóm cướp nhí nhắm vào các cặp tình nhân

Ngày 5-1, Công an quận 9, TP.HCM đã khởi tố vụ án liên quan đến nhóm cướp tài sản của nhiều cặp nam nữ tại các khu vực vắng vẻ.

Theo đó, những bị can bị khởi tố gồm HTB, TLĐH, VMĐ, YMN và HTH (khi phạm tội từ 16 đến 17 tuổi) đều ngụ tại quận Thủ Đức, để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Tối 29-12-2020, cả nhóm trên rủ nhau đến khu vực gần Bệnh viện Đa khoa khu vực Thủ Đức để nhậu. Sau đó, cả nhóm lên kế hoạch đi cướp tài sản để lấy tiền tiêu xài.

Cả nhóm lên kế hoạch, thỏa thuận chia tài sản theo tỉ lệ 60% đối với người trực tiếp thực hiện cướp tài sản, 40% cho người lo cảnh giới.

Theo kế hoạch, cả nhóm về nhà H. lấy dao rồi đi xe máy tìm người sơ hở khắp các tuyến đường ở quận 9 và về khu vực làng Đại học Quốc gia. Đến khuya, cả nhóm phát hiện đôi nam nữ đang tâm sự tại đường vành đai, quận 9, xung quanh vắng người.

Lúc này, B. cầm dao, còn N. đi cùng áp sát đôi nam nữ uy hiếp “xin” tiền, riêng H . đứng cảnh giới. Hoảng sợ, nạn nhân đưa 148 ngàn đồng, điện thoại và bị nhóm cướp lục túi xách lấy tài sản rồi bỏ đi.

Đôi nam nữ sau đó truy hô đuổi theo, vụ việc liền được các tài xế xe ôm công nghệ hỗ trợ bắt giữ được H. và N.

Tổ tuần tra 363 Công an quận 9 đến hỗ trợ, đưa các đối tượng về trụ sở Công an phường Long Thạnh Mỹ lấy lời khai. Riêng ĐH. và Đ. chạy về địa bàn quận Thủ Đức chơi game cũng bị bắt ngay sau đó.

Tại cơ quan công an, nhóm cướp còn khai đêm 19-12-2020 đã cướp giỏ xách của một đôi nam nữ và chém bị thương người nam do chống trả tại Khu công nghệ cao.

Hiện vụ việc đang được Công an quận 9 tiếp tục điều tra mở rộng.