Vụ án hủy hoại rừng trên được Cơ quan CSĐT Công an huyện Sơn Hòa khởi tố hôm 10-9, sau đó chuyển hồ sơ cho Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên tiếp tục điều tra, xử lý. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Phạm Văn Anh (41 tuổi), Phạm Văn Thành (34 tuổi, em ruột Anh, cùng ngụ xã Sơn Hội) về tội hủy hoại rừng. Bước đầu, hai anh em Anh, Thành khai nhận đã thuê một số người dùng cưa máy triệt cây to để lấy gỗ trước khi phá trắng nhiều khu rừng tự nhiên để lấy đất trồng keo tại tiểu khu 162 ở xã Sơn Hội. Ngoài ra, khám xét nơi ở của hai bị can trên, cơ quan điều tra thu giữ 188 khúc gỗ các loại.