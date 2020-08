Tạm giam 3 nghi can chém chết người ở phố

Ngày 21-8, tin từ VKSND tỉnh Lâm Đồng cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam bốn tháng đối với ba người gồm Hoàng Quang Nam (27 tuổi, quê Thanh Hóa), Đinh Văn Hai và Phạm Văn Kiên (cùng 26 tuổi, quê Hà Nội) để điều tra về tội giết người.



Khu vực xảy ra vụ việc. Ảnh cắt từ clip

Nạn nhân trong vụ việc là anh NTBH (26 tuổi, ngụ phường 4, TP Đà Lạt, Lâm Đồng).

Thông tin ban đầu, tối 14-8, H. điều khiển xe máy chở bạn tên B. mang theo gậy tới một tiệm cầm đồ tại đường Đoàn Thị Điểm (TP Đà Lạt) để giải quyết mâu thuẫn với một số người khác.

Khi vừa tới nơi, H. và B. bị nhóm Hai, Kiên và Nam dùng hung khí tấn công tới tấp. Sau đó nhóm này đã lên xe máy rời khỏi hiện trường.



Hai trong ba nghi quan bị khởi tố về tội giết người. Ảnh: AT

Hậu quả, H. bị đa chấn thương và được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện nhưng đã tử vong vào ngày hôm sau, riêng B. cũng bị thương.

Công an TP Đà Lạt và Công an tỉnh Lâm Đồng đã vào cuộc điều tra. Ba nghi can là Hai, Kiên và Nam đã đến đầu thú sau đó.