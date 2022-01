Chiều 6-1, Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đang tạm giữ hình sự Đặng Thị Thùy Linh, Đậu Thị Chi và Trần Hải Dương để điều tra về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.



Hiện trường vụ việc. Ảnh: CA

Linh (24 tuổi, trú xã Đức Tùng, huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh), Chi (33 tuổi, trú xã Diễn Thành, huyện Diễn Châu, Nghệ An) và Dương (35 tuổi, trú phường Bến Thủy, TP Vinh).

Lúc 1 giờ sáng 3-1, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Nghệ An phối hợp Công an xã Nghi Thái (huyện Nghi Lộc, Nghệ An) kiểm tra đột xuất quán Karaoke Danh DJ tại xã Nghi Thái.

Qua kiểm tra, lực lượng cảnh sát phát hiện tại phòng Vip 1 của quán Karaoke Danh DJ có năm nữ và sáu nam đang có hành vi sử dụng trái phép chất ma tuý (chất ketamin).



Chi và Dương bị tạm giữ. Ảnh: CA

Test nhanh ma túy tại chỗ, lực lượng chức năng phát hiện bảy người dương tính với ma túy. Công an thu giữ tại hiện trường một đĩa sứ dùng để sử dụng ma túy, một ống hút được cuộn từ tờ tiền 20.000 đồng bám dính chất màu trắng. Nhóm này khai, chất màu trắng là ketamin.

Cơ quan công an xác định nhóm Dương, Linh, Chi đã mua ma túy để cho cả nhóm sử dụng.