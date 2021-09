Sáng 14-9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An đang tạm giữ hình sự Vi Thị Nga (46 tuổi, trú xã Châu Tiến, huyện miền núi Quỳ Châu) do có hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Thời gian qua, bà Nga cho nhiều người dân ở miền núi vay tiền với lãi suất cao. Nếu vay 100 triệu thì trong một tuần phải trả lãi suất cho Nga là 5 triệu đồng. Khi người dân đến hẹn mà chưa trả được gốc và lãi sẽ bị tính thêm “lãi mẹ đẻ lãi con”.

Công an huyện Quỳ Châu đã lập chuyên án. Theo điều tra ban đầu, bà Nga cho nhiều người vay với tổng số tiền trên 10 tỉ đồng, với mức lãi suất 252%/năm.

Bà Nga đã thu lợi bất chính số tiền hơn 360 triệu đồng.

Vụ án đang được Công an huyện Quỳ Châu mở rộng điều tra làm rõ hành vi của Nga và những người liên quan.