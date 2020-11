Tạm giữ hình sự 3 thanh thiếu niên xâm hại một bé gái 10 tuổi

Ngày 7-11, Công an tỉnh An Giang cho biết đang tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Văn Sơn (21 tuổi, ngụ Đồng Tháp), Phan Thanh Bảo (21 tuổi) và cho gia đình bảo lãnh đối với Nguyễn Văn Quí (14 tuổi, cùng ngụ tỉnh An Giang) về hành hiếp dâm người dưới 16 tuổi.



Nguyễn Văn Sơn và Phan Thanh Bảo. Ảnh: CA

Thông tin ban đầu, vào tối 1-11, Sơn, Bảo, Quí và bé gái 10 tuổi rủ nhau đến nhà trọ Sơn tổ chức nhậu. Sau khi nhậu xong, cả ba dụ dỗ cho bé gái 25.000 đồng để thực hiện hành vi giao cấu.

Hôm sau, cả ba nhận thức được hành vi mình sai trái nên ra công an đầu thú.

Công an tỉnh An Giang đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.