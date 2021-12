Ngày 13-12, Công an huyện Củ Chi, TP.HCM đang tạm giữ hình sự với Đinh Đình Dương (SN 1998, quê ở Xuyên Mộc, Bà Rịa Vũng Tàu; ngụ xã An Nhơn Tây, huyện Củ Chi, TP.HCM) để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ và hủy hoại tài sản.

Dương được xác định là người đã lái ô tô bán tải tông, kéo lê xe của Công an xã An Phú nhiều km trên Tỉnh lộ 15.



Chiếc ô tô kéo lê xe máy của công an trên mặt đường, tóe lửa. Ảnh chụp từ clip

Trước đó, như PLO đã đưa tin, rạng sáng 11-12, Dương điều khiển ô tô bán tải biển số 61C-16… chạy trên Tỉnh lộ 15 hướng về xã An Nhơn Tây.

Khi đến địa bàn xã An Phú (huyện Củ Chi, TP.HCM) thì bị lực lượng công an xã phát tín hiệu, yêu cầu dừng phương tiện để kiểm tra.

Dương điều khiển phương tiện giảm tốc độ nhưng thiếu hợp tác, chống đối. Sau đó, nam thanh niên nhấn ga, tông, cuốn xe máy 41B1-004.74 thuộc biên chế của Công an xã An Phú rồi tháo chạy.

Chiếc bán tải tiếp tục lưu thông tốc độ cao trên Tỉnh lộ 15 về hướng xã An Nhơn Tây, huyện Củ Chi, kéo lê xe máy trên mặt đường, tóe lửa. Khi chạy được khoảng 2 km thì xe máy bị văng ra đường thuộc địa bàn xã An Nhơn Tây.

Sau khi truy xét, lực lượng chức năng đã xác định được phương tiện do nam thanh niên điều khiển và mời người này làm việc.



Chiếc ô tô đang bị công an tạm giữ để điều tra. Ảnh: NT

Tuy nhiên, lúc này, chiếc xe được cho là đã thay một biển số khác. Riêng xe máy của Công an xã An Phú bị hư hỏng nặng, nhiều bộ phận trên xe bị mài mòn do bị kéo lê.

Tại cơ quan điều tra, Dương khai nhận đi nhậu về say xỉn nên đã lấy xe của người thân trong gia đình để sử dụng. Thời điểm này chiếc xe dùng biển số giả. Sau khi về nhà thì thay biển số thật vào.

Qua kiểm tra, Dương âm tính với ma túy và chưa có bằng lái ô tô.

Lãnh đạo UBND xã An Phú cho biết vụ việc không làm ai bị thương, khi lực lượng công an xã kiểm tra thì tài xế này bất hợp tác, phóng xe bỏ chạy.

Theo lãnh đạo Công an huyện Củ Chi, nam thanh niên là nhân viên ngân hàng có biểu hiện say xỉn khi điều khiển phương tiện, hiện chiếc ô tô bán tải cũng đang được tạm giữ để điều tra.