Tạm giữ hình sự phó phòng ngân hàng gây thương vong 3 người

Chiều 13-2, Đại tá Phạm Hoài Nam, Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Nghệ An cho biết, hiện đang tạm giữ hình sự Trương Mạnh Tuấn (32 tuổi, Phó trưởng Phòng kinh doanh của một chi nhánh ngân hàng ở thị xã Cửa Lò, Nghệ An) để điều tra hành vi giết người.



Trương Mạnh Tuấn.

Như đã đưa tin, gần 24 giờ đêm 10-2, người dân nghe tiếng kêu cứu thất thanh phát ra từ ngôi nhà của gia đình bố mẹ Tuấn (ở xóm Xuân Sơn, xã Nghi Thạch, huyện Nghi Lộc).



Khi những người xóm giềng chạy đến thì thấy trên tay Tuấn đang cầm con dao. Trong nhà, ông Trương Cảnh Hoa (60 tuổi, bố của Tuấn) trên người có nhiều vết chém, bị tử vong. Bà Mai Thị Hựu (56 tuổi, mẹ của Tuấn) bị thương nặng. Ngoài ra, em gái của Tuấn đang mang bầu cũng bị chém đứt một ngón tay.

Sau khi xảy ra sự việc, Tuấn mang theo con dao, lái xe hơi chạy trốn theo hướng ra Hà Nội. Khi chạy đến gần Khu công nghiệp Nam Cấm (xã Nghi Quang, huyện Nghi Lộc, Nghệ An) thì xe Tuấn điều khiển bị đâm vào cột chỉ dẫn bên đường. Tuấn xuống xe cầm dao chém loạn xạ rồi thấy nóng trong người nên vứt dao và cởi quần áo vứt bên đường tỉnh lộ 536 rồi bơi qua sông lẩn trốn.

Đến khoảng 3 giờ 15 phút ngày 11-2, lực lượng Công an huyện Nghi Lộc phát hiện Tuấn đang co ro trong giá lạnh, trên người Tuấn không có một mảnh vải, vùng bụng đang chảy máu. Sợ Tuấn tiếp tục manh động, các chiến sĩ cảnh sát phải thuyết phục, trấn an để Tuấn bình tĩnh. Lúc này, Tuấn co rúm run rẩy, miệng liên tục gào thét đòi chết: “Em giết chết bố em rồi, các anh để em chết đi”. Cảnh sát đưa Tuấn đến BV Đa khoa huyện Nghi Lộc cấp cứu, điều trị vết thương.

Tuấn cũng khai rằng bốn ngày trước có đi ăn uống, hát karaoke với bạn học THPT và có sử dụng một loại cỏ gây ảo giác. Trước thời điểm gây án, Tuấn không dùng chất gây nghiện. Khi được đưa đến BV Đa khoa huyện Nghi Lộc cấp cứu, các bác sĩ đã tiến hành test nhanh, kết quả Tuấn âm tính với heroin và morphine.