Tạm giữ kẻ đâm Đại úy công an phải cắt bỏ thận

Ngày 28-4, Cơ quan CSĐT, Công an quận Cái Răng (TP Cần Thơ) đang tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Thanh Giàu (ngụ khu vực Hòa Thạnh, phường Phú Thứ, quận Cái Răng) để điều ra vì hành vi gây thương tích cho hai người.

Giàu là người đã tấn công Đại úy Nguyễn Minh Nhựt (Cảnh sát khu vực thuộc Công an phường Hưng Phú, quận Cái Răng) bị thương phải cắt bỏ thận trái.



Đối tượng Nguyễn Thanh Giàu.

Theo công an, vào trưa 26-4, Giàu chạy xe máy đi từ nhà ở khu Vực Thanh Hòa, phường Phú Thứ đến đường dân sinh đoạn phía sau trạm giao thông Hưng Phú, phường Hưng Phú, quận Cái Răng đợi bạn.

Giàu thấy ông Lê Văn Khiêm một mình điều khiển xe đi ngang liền truy đuổi, dùng dao bấm đâm vào hông ông này vì trước đây từng bị ông Khiếm đánh.

Ông Khiêm điện thoại báo tin cho Đại úy Nguyễn Minh Nhựt đến hiện trường giải quyết vụ việc. Nhận được tin báo, Đại úy Nhựt liền đến nơi.

Đến hiện trường, xác định Giàu là người gây thương tích cho ông Khiêm nên Nhựt đi đến nhà mời Giàu về cơ quan Công an làm việc. Quá trình đi tìm Giàu đến đoạn cầu Cái Đôi thì Đại úy Nhựt gặp Giàu đang ngồi dưới dốc cầu nên tiến hành mời Giàu về cơ quan làm việc.

Lúc này, Giàu không chấp hành mà bỏ đi vào trong nhà, Đại úy Nhựt dùng tay khống chế thì bị Giàu dùng tay đánh vào mặt. Trong lúc hai bên giằng co, cây dao bấm trên người Giàu bị rơi xuống, đối tượng liền nhặt dao nhào tới đâm Đại úy Nhựt hai nhát trúng vào vùng bụng và vùng nách gây thương tích.

Sau đó Giàu lên xe bỏ đi. Trên đường đi, Giàu gặp và mượn của anh Hồ Thanh Dũng 500.000 đồng để mua dụng cụ băng bó vết thương. Giàu tiếp tục điều khiển xe đi đến bè dưới sông chợ Phú Thứ nằm, rồi nhờ người đi mua dụng cụ băng bó vết thương. Khi đã băng bó vết thương, Giàu cất giấu cây dao ở bè rồi đến Công an phường Phú Thứ đầu thú.

Còn Đại úy Nhựt được người dân đưa đi cấp cứu trong tình trạng bị thương nặng ở vùng bụng và nách phải cắt bỏ thận trái, sốc máu do chấn thương thận trái độ IV, thủng đại tràng trái, rối loạn cân bằng nước điện giải, thăng bằng kiềm toan.

Hiện đại úy Nhựt đang tiếp tục điều trị tại Bệnh viện đa khoa TP Cần Thơ

Đại tá Trần Thanh Hải, Phó Trưởng Công an quận Cái Răng cho hay, Cơ quan CSĐT Công an quận đang hoàn tất thủ tục để chuyển toàn hồ sơ vụ án lên Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ tiếp tục điều tra làm rõ.