Sáng 23-12, Công an quận Liên Chiểu (Đà Nẵng) đang tạm giữ hơn 1.300 sản phẩm hàng hoá ngoại nhập gồm các loại quần áo và mỹ phẩm không có hóa đơn, chứng từ.



Số hàng hóa bị công an tạm giữ. Ảnh: H.H

Trước đó, ngày 21-12, các trinh sát Đội Cảnh sát Kinh tế - Môi trường, Công an quận Liên Chiểu, phối hợp với Công an phường Hoà Minh bất ngờ kiểm tra kho hàng trên đường Lương Trúc Đàm. Hai cô gái V.T.Y (27 tuổi) và P.T.P.D (34 tuổi) chủ số hàng hóa nói trên thừa nhận đây là hàng hoá mua về để livestream bán trên mạng xã hội Facebook và các trang thương mại điện tử, tất cả đều không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.

Thời gian vừa qua, Công an quận Liên Chiểu liên tục bắt hàng lậu, đây là những kết quả trong thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an TP Đà Nẵng và kế hoạch của Trưởng Công an quận Liên Chiểu tấn công trấn áp tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật, đảm bảo an ninh trật tự dịp Tết dương lịch và Tết Nguyên đán 2022.