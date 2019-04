Tạm giữ nghi can 32 tuổi lẻn vào trường dâm ô nữ sinh lớp 5

Ngày 12-4, Công an TP Nha Trang (Khánh Hòa) cho biết cơ quan này đang tiếp tục tạm giữ Lê Chính Trực (32 tuổi, ngụ phường Phước Hòa, TP Nha Trang) để điều tra hành vi dâm ô với người dưới 16 tuổi.



Nghi can Lê Chính Trực tại cơ quan công an.

Một ngày trước đó, nghi can Lê Chính Trực được đưa đến trụ sở công an để làm việc. Bước đầu, Trực khai nhận đã lẻn vào Trường tiểu học Vĩnh Trường (TP Nha Trang), kéo một nữ sinh lớp 5 vào nhà vệ sinh rồi thực hiện hành vi dâm ô. Khi bị một số học sinh phát hiện báo bảo vệ, Trực buông nạn nhân chạy thoát thân. Trực khai đã hai lần có hành vi dâm ô với nữ sinh trên.



Trước đó, ngày 4-4, Công an TP Nha Trang nhận tin báo của Trường tiểu học Vĩnh Trường về một người đàn ông lạ mặt lẻn vào trường có hành vi dâm ô với nữ sinh lớp 5 trong nhà vệ sinh. Sau thời gian điều tra, Công an TP Nha Trang xác định Lê Chính Trực là nghi can.