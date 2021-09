Cơ quan CSĐT Công an huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh đang tạm giữ hình sự Trần Thanh Tú (48 tuổi, ngụ ấp Kinh Đào, xã Long Vĩnh, huyện Duyên Hải) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.



Trần Thanh Tú tại cơ quan công an. Ảnh: CACC

Thông tin ban, rạng sáng 3-9, sau khi nhậu say Tú đến trụ sở Công an xã Long Vĩnh yêu cầu gặp lãnh đạo để xin gạo hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn bị ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19 (trước đó đã nhận được tiền hỗ trợ).

Công an xã giải thích, đề nghị Tú quay về nhà nhưng Tú không nghe mà dùng tay đập vào cửa trụ sở Công an xã, la hét gây mất trật tự công cộng. Tú còn có lời nói xúc phạm lực lượng chức năng, xông đến định đập xe tuần tra của Công an xã thì bị khống chế, bắt giữ.

Hiện vụ việc đang được Công an huyện Duyên Hải đang tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý theo quy định.