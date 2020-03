Ngày 10-3, Cơ quan CSĐT Công an TP Vinh (Nghệ An) đang tạm giữ Nguyễn Lê Hải (62 tuổi, trú phường Lê Mao, TP Vinh, Nghệ An) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, ngày 25-2, Cơ quan công an TP Vinh bắt sáu người đánh bạc trong khách sạn và thu giữ tang vật hai bộ bài tu lơ khơ cùng 55 triệu đồng. Hôm sau, vợ của một nghi can trên gặp Hải để nhờ xin… tha cho chồng.

Hải là giáo viên nghỉ hưu nhưng lại mạo danh là công an nghỉ hưu có mối quan hệ rộng và có thể “chạy” được án. Hải hứa “chạy” để sáu bị can được tại ngoại không bị đưa ra xét xử. Người nhà của sáu bị can đã chuyển cho Hải 420 triệu đồng.

Một tuần sau, người nhà thấy cả sáu bị can vẫn không được tại ngoại như Hải đã cam kết nên tố cáo đến cơ quan công an.

Công an TP Vinh đã xác lập chuyên án vào cuộc điều tra, bắt giữ Hải và thu giữ thẻ ngân hàng, điện thoại của Hải. Cùng với đó, Cơ quan công an cũng đề nghị ngân hàng phong tỏa tài khoản của Hải với số tiền 420 triệu đồng.

Công an TP Vinh đang tiếp tục điều tra chuyên án trên.