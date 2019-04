Tạm giữ nhiều người vụ nghi thanh toán nhau trên quốc lộ

Chiều 18-4, Cơ quan công an thị xã Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) đang tạm giữ hai xe ô tô cùng một số người để phục vụ công tác điều tra vụ tiếng súng nổ trên quốc lộ 1A.



Công an khám xét xe ô tô con.

Theo lãnh đạo Công an thị xã Hồng Lĩnh, công an đang trưng cầu giám định khẩu súng ngắn thu giữ trên xe ô tô khách giường nằm và đang củng cố hồ sơ điều tra nhiều nghi phạm có hành vi gây rối trật tự công cộng.



Như đã đưa tin, sáng 18-4, trên quốc lộ 1A (đoạn qua phường Nam Hồng, thị xã Hồng Lĩnh) xảy ra cãi cọ lớn tiếng giữa một số người trên xe khách Hằng Thanh 47B- 013.01 và một nhóm khác đi trên ô tô con, xe máy.

Video khám xét trên xe khách phát hiện có súng.

Tại đây, một số người cầm hung khí đe dọa đánh nhau, sau đó thì có tiếng nổ vang lên. Công an phường Nam Hồng và Công an thị xã Hồng Lĩnh liền có mặt tại hiện trường, ổn định trật tự và đưa xe khách 47B-013.01 cùng ô tô con 38A- 197.81 về công an phường để làm rõ.

Quá trình khám xét trên hai xe, công an thu được một số tuýp sắt và dao. Đến gần trưa 18-4, phóng viên chứng kiến quá trình khám xét và chứng kiến công an thu giữ được một khẩu súng ngắn cất giấu trên nóc chiếc 47B-013.01.

Được biết, xe khách 47B-013.01 chạy từ huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) theo hướng ra Nghệ An, rồi quay lại đi Đắk Lắk. Trên đường đi thì xảy ra vụ việc trên.

Theo điều tra ban đầu, nguyên nhân xảy ra vụ việc là do mâu thuẫn trong làm ăn giữa nhóm đi xe ô tô con và nhóm trên xe khách.