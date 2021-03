Tạm giữ nhóm thanh niên đòi nợ, cưỡng đoạt tài sản

Chiều 2-3, tin từ Công an TP Long Xuyên, An Giang cho hay đơn vị đang tạm giữ hình sự nhóm đòi nợ, cưỡng đoạt tài sản xảy ra trên địa bàn phường Mỹ Thới.



Nhóm thanh niên đòi nợ, cưỡng đoạt tài sản đang bị tạm giữ. Ảnh: CA

Nhóm thanh niên bị tạm giữ gồm: Dương Hoài Đủ (26 tuổi, ngụ tỉnh An Giang), Nguyễn Thanh Tuyền (26 tuổi, ngụ tỉnh Cà Mau), Lê Văn Tài (36 tuổi), Đỗ Đình Hoàng (27 tuổi), Thạch Thanh Dương (29 tuổi) và Nguyễn Duy Khánh (19 tuổi, cùng ngụ tỉnh Bình Dương).

Trước đó, nhận tin báo của bà NTNB về việc bị một nhóm thanh niên lạ mặt mang theo hung khí đến nhà đòi nợ, cưỡng đoạt tài sản. Ngay lập tức, Công an phường đã mời nhóm thanh niên trên về trụ sở làm việc.

Sau khi test nhanh, Nguyễn Thanh Tuyền dương tính với chất ma túy.



Tang vật vụ án. Ảnh: CA

Điều tra ban đầu, hơn một tháng trước, chị NTC (19 tuổi, con gái bà B.) mượn Hoàng 10 triệu đồng.

Theo thỏa thuận, chị C. phải góp mỗi ngày 500.000 đồng trong vòng một tháng. Khi góp được 14 ngày, chị C. tiếp tục nhờ Tuyền mượn Hoàng thêm 20 triệu đồng.

Ngày 21-2, Tuyền, Hoàng và 4 người khác từ Bình Dương đến nhà chị C. đòi nợ, thời điểm đó, tổng và gốc lẫn lãi chị C. nợ 50 triệu đồng. Chị C. xin giảm số nợ xuống còn 40 triệu đồng.

Đến ngày 2-3, nhóm thanh niên trên đem hung khí đến đập phá nhà và lấy đi chiếc xe hiệu Vario trị giá hơn 50 triệu đồng do chị C. đứng tên.

Hiện Công an TP Long Xuyên để tiếp tục điều tra làm rõ.