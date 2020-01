Tạm giữ tài xế vận chuyển pháo lậu

Ngày 1-1, Công an huyện Đại Lộc (Quảng Nam) xác nhận đơn vị vừa phát hiện hai vụ tàng trữ, vận chuyển trái phép pháo lậu trên địa bàn.

Gần đây, Công an huyện Đại Lộc nghi vấn có một số xe khách từ Tây Nguyên đi Đà Nẵng khi chạy ngang qua quốc lộ 14B (đoạn qua huyện Đại Lộc) thường xuyên dừng lại để bán pháo cho các cửa hàng tạp hóa ven đường.



Công an huyện Đại Lộc phát hiện xe bồn 82C-044.39 vận chuyển pháo. Ảnh: TN

Khuya 31-12-2019, tổ công tác Công an huyện Đại Lộc đã mật phục trên tuyến đường này.

Đến 4 giờ 30 ngày 1-1-2020, tổ công tác phát hiện xe bồn 82C-044.39 do tài xế Trần Văn Định (34 tuổi, ngụ huyện Lệ Thủy, Quảng Bình) điều khiển có nhiều nghi vấn nên ra hiệu lệnh dừng xe.

Qua kiểm tra, lực lượng công an phát hiện bên dưới ghế phụ có 45 hộp chứa trong hai bao tải nghi là pháo nổ nên đưa về trụ sở công an huyện để làm rõ. Qua đó, tài xế Định khai nhận 45 hộp này là pháo do nước ngoài sản xuất, mua ở cửa khẩu Bờ Y (Kon Tum) chở về Đại Lộc bán lấy lời.



15 kg pháo công an thu giữ tại nhà bà Kiều.

Trước đó, khoảng 9 giờ 30 ngày 31-12-2019, Công an huyện Đại Lộc bất ngờ kiểm tra nhà riêng của bà Lê Thị Thúy Kiều (36 tuổi, ngụ xã Đại Nghĩa) đã phát hiện 10 hộp pháo nổ (490 viên) được cất giấu trong kệ sắt. Số pháo này nặng đến 15 kg.

Qua điều tra ban đầu, bà Kiều khai số pháo trên mua của một người lạ mang từ cửa khẩu Bờ Y (Kon Tum) về để gia đình sử dụng trong dịp tết Nguyên đán.