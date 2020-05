Tạm giữ thanh niên say rượu đập phá nhiều nhà, ô tô

Ngày 25-5, Công an quận Thanh Khê (Đà Nẵng) đang tạm giữ Nguyễn Đình Hiền (30 tuổi, ngụ phường Thanh Khê Đông) để điều tra về hành vi hủy hoại tài sản.



Nghi phạm Nguyễn Đình Hiền. Ảnh: CA

Trước đó, khoảng 3 giờ sáng 21-5, Hiền dùng đá đập vỡ cửa kính căn nhà trong hẻm 814 Trần Cao Vân (phường Thanh Khê Đông) rồi bỏ chạy. Chủ nhà đang ngủ giật mình phát hiện nhà bị phá nên báo công an.

Khi công an đang ghi nhận hiện trường thì tiếp tục nhận được tin báo một căn nhà khác cũng trong hẻm này cũng bị đập vỡ kính cường lực. Tiếp tục, một ô tô khác gần đó cũng bị đập vỡ kính.

Đáng chú ý, một ô tô đang chạy trên đường Nguyễn Tất Thành cũng bị ném gạch vào trong. Vụ việc khiến một phụ nữ bị thương ở đầu và gãy xương hàm. Một bé trai khác cũng bị một vết thương dài 4 cm trên đỉnh đầu.



Kính nhà và ô tô bị Hiền đập phá. Ảnh: CA

Ngay lập tức, công an trích xuất camera, truy tìm được Hiền. Tại cơ quan công an, Hiền trong biểu hiện say, khai lung tung. Đến sáng cùng ngày, công an lấy được lời khai nghi phạm. Anh ta thừa nhận là người đã gây ra những vụ hủy hoại tài sản trên.