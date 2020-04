Tấn công cán bộ công an tại chốt kiểm dịch COVID-19

Ngày 7-4, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết Công an huyện Nông Sơn đang điều tra làm rõ hành vi chống người thi hành công vụ của NVP (38 tuổi, ngụ xã Quế Trung, huyện Nông Sơn, Quảng Nam).

Theo thông tin ban đầu, khoảng 15 giờ ngày 6-4, P. đi xe máy ngang qua chốt kiểm soát dịch COVID-19 đoạn giáp ranh giữa xã Quế Lộc và xã Sơn Viên, huyện Nông Sơn.

Cán bộ làm nhiệm vụ tại chốt yêu cầu P. dừng xe để kiểm tra y tế. Tuy nhiên, P. không những không chấp hành yêu cầu mà còn xúc phạm các cán bộ làm nhiệm vụ.



Chốt kiểm soát dịch COVID-19 xã Tam Thành, nơi xảy ra vụ thanh niên tấn công cán bộ làm nhiệm vụ. Ảnh: TN

Chưa dừng lại, P. đi bộ vào nhà dân gần chốt lấy bàn trang thóc (dụng cụ để cào lúa) rồi tấn công một cán bộ công an. Rất may, cán bộ này đã kịp thời né tránh, sau đó khống chế P. và áp tải về cơ quan công an làm việc.

Trước đó, ngày 5-4, tại chốt kiểm soát dịch COVID-19 thuộc xã Tam Thành (huyện Phú Ninh, Quảng Nam), hai thanh niên Võ Phi Hùng (32 tuổi) và Nguyễn Trung Thành (32 tuổi, cùng ngụ xã Tam Thành) đã có hành vi dùng vũ lực, cản trở người thi hành công vụ.

Hai thanh niên đi ngang qua chốt bất ngờ dừng lại lấy găng tay vứt xuống đất, lấy bao khẩu trang đánh vào mặt một cán bộ tại chốt.

Sau khi xảy ra vụ việc, Hùng đã đến cơ quan công an trình diện. Công an huyện Phú Ninh đang tiếp tục truy tìm Thành để điều tra làm rõ.