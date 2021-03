Tân Phú: Bắt quả tang 23 người đá gà ăn tiền

Ngày 4-3, Công an quận Tân Phú cho biết đã ra quyết định tạm giữ đối với bốn người về hành vi tổ chức đánh bạc và sáu người về hành vi đánh bạc quy định tại Điều 321 Bộ luật hình sự.

Theo điều tra, đội cảnh sát hình sự Công an quận Tân Phú phát hiện một sới gà được tổ chức bằng hình thức ăn tiền tại địa chỉ số 284/3 đường Lũy Bán Bích, phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú.

Ngày 28-2, Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Tân Phú đã ập vào sới gà trên, bắt quả tang 23 người đang tham gia đánh bạc bằng hình thức đá gà ăn tiền. Tổng số tiền tang vật mà công an thu giữ là 50 triệu đồng. 23 người này sau đó được đưa về trụ sở công an làm rõ.

Cơ quan CSĐT Công an quận Tân Phú ra quyết định tạm giữ đối với 10 người về các hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc.

Vụ án đang tiếp tục được mở rộng điều tra.