Sáng 22-2, Công an huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình, cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ án mạng khiến ba người tử vong.

Theo đó, sự việc xảy ra vào khoảng 19 giờ tối 21-2, tại một quán Karaoke thuộc khu vực thôn Cố Thổ, xã Hòa Sơn (Lương Sơn, Hòa Bình).

Khi đó, một nhóm người đang hát karaoke cùng nhau thì xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát. Một thanh niên dùng dao đuổi chém khiến ba người tử vong và năm người khác bị thương nặng phải nhập viện cấp cứu.

Thượng tá Bùi Văn Chiểu, Trưởng Công an huyện Lương Sơn, cho biết ngay khi xảy ra án mạng, Ban giám đốc Công an tỉnh Hòa Bình đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự, Công an huyện Lương Sơn phối hợp với các đơn vị chức năng vào cuộc làm rõ nguyên nhân.

Cơ quan công an đã tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, lấy thông tin, địa chỉ, tên tuổi nạn nhân và truy bắt những người liên quan.