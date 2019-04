Thảm sát ở Bình Dương: Quá trình gây tội ác của nghi phạm

Ngày 25-4, Công an tỉnh Bình Dương họp báo công bố thông tin về vụ thảm án ba người chết trong cùng gia đình xảy ra tại thị xã Tân Uyên.



Sa lưới sau ít giờ gây án

Đại tá Trần Văn Chính, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương, Trưởng ban chuyên án, cho hay theo thông tin ban đầu thì nghi phạm Trần Trọng Luận (34 tuổi, ngụ phường Thái Hòa, thị xã Tân Uyên, Bình Dương) gây án một mình, chưa thấy dấu hiệu có đồng phạm.

Vụ án này xảy ra trong ngôi nhà cấp bốn nằm ở con hẻm cụt thuộc phường Thái Hòa, thị xã Tân Uyên. Các nạn nhân được xác định là bà Đào Thị Thu Cúc (54 tuổi), con gái 17 tuổi của bà Cúc là Trần Thị Quỳnh N. và Nguyễn Thị Bảo N. (tám tuổi, cháu ngoại bà Cúc).

Theo đó, khoảng 7 giờ sáng 24-4, sau buổi làm ca đêm, chị Trần Thị Minh Phương sang nhà mẹ để đón cháu N. về nhà mình thì thấy cửa nhà bị khóa ngoài. Gọi mãi không thấy động tĩnh gì, chị nhìn qua cánh cửa thì thấy con gái nằm bất động liền la hét, cùng hàng xóm phá cửa bên hông nhà. Vào trong, mọi người phát hiện ba người đã chết rất thảm thương với nhiều vết chém trên người.

Nhận được tin báo, Đại tá Trịnh Ngọc Quyên, Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương, cùng Đại tá Trần Văn Chính, Phó Giám đốc công an tỉnh, trực tiếp xuống hiện trường chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương làm rõ. Cục Cảnh sát hình sự và Viện Khoa học kỹ thuật hình sự (Bộ Công an) cũng nhanh chóng tới phối hợp, khám nghiệm, điều tra.

Đến rạng sáng 25-4, Trần Trọng Luận bị bắt tại một ngôi nhà thuộc khu phố Tân Ba, phường Thái Hòa, thị xã Tân Uyên, Bình Dương.



Công an khám nghiệm hiện trường vụ thảm án. Trần Trọng Luận (ảnh nhỏ), nghi can thảm sát ba người ở Bình Dương. Ảnh: L.ÁNH

Bị coi thường vì xem phim “xấu” nên thù tức

Theo công an, Trần Trọng Luận không có nghề nghiệp ổn định, nghiện ma túy và thường xuyên cờ bạc, lô đề. Người này khai thường xuyên tới quán bà Cúc uống cà phê rồi mở “phim không lành mạnh” coi, bị con gái bà là Trần Thị Quỳnh N. coi thường, đuổi về nên bực tức.

Ngày 23-4, sau khi đánh bạc thua hết tiền, Luận nảy sinh ý định tự tử. Lúc này Luận nhớ đến chị N. nên ấm ức và muốn trả thù. Để tránh khi ra tay bị phát hiện, nghi phạm đã dùng dây kẽm cột chặt năm phòng trọ sát nhà nạn nhân để không ai có thể ra ngoài được nếu thấy bất thường.

Khoảng 0 giờ ngày 24-4, Luận mang theo hung khí gồm ba con dao, một cây mã tấu rồi cạy mái tôn, đột nhập vào nhà bà Cúc. Bà Cúc thấy động, thức dậy thì Luận lao tới dùng mã tấu chém tử vong tại chỗ. Người này tiếp tục ra tay sát hại chị N. và cháu N. Sau khi gây án, Luận trở về nhà tắm rửa rồi đi vứt hung khí tại một bãi đất trống cách nhà gần 200 m rồi quay về nhà (số hung khí này đã được công an thu giữ).

Theo Đại tá Trần Văn Chính, qua khám nghiệm tử thi, các nạn nhân bị gần 50 vết chém trên người, trong đó có nhiều vết chém ở vùng mặt. Ngoài ra, căn nhà không bị lục soát.

Vị trưởng ban chuyên án cũng thông tin quá trình điều tra, công an đã sàng lọc hàng trăm đối tượng, qua đó xác định Luận là nghi phạm chính. Khi làm việc với công an, ban đầu Luận quanh co nhưng sau đó người này đã thừa nhận hành vi phạm tội.

“Hiện vẫn chưa thể kết luận trong thời gian gây án Luận có sử dụng ma túy hay không. Mặc dù nghi phạm khai là do mâu thuẫn với con gái của bà Cúc, tuy nhiên do đang trong quá trình điều tra nên công an vẫn chưa kết luận. Công an sẽ cung cấp thông tin sau khi thu thập thêm chứng cứ” - ông nói.

Tại buổi họp báo, thừa ủy quyền của chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương, Đại tá Trịnh Ngọc Quyên, Giám đốc công an tỉnh, thưởng nóng cho ban chuyên án 100 triệu đồng vì sự quyết liệt phá án và phá án thành công trong thời gian ngắn.