Chiều nay (27-8), Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, rạng sáng cùng ngày Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH và Công an huyện Thọ Xuân phối hợp bắt quả tang 22 người (13 nữ, 9 nam) tổ chức, sử dụng trái phép chất ma túy tại quán karaoke Bảo Bảo có địa chỉ ở khu 1 thị trấn Thọ Xuân, do Lê Anh Tuấn (45 tuổi) làm chủ.

Tại hiện trường, lực lượng công an đã thu giữ nhiều công cụ, đồ vật, tài sản liên quan đến việc sử dụng trái phép chất ma túy.



22 nam nữ sử ma túy trái phép trong quán karaoke Bảo Bảo bị cơ quan công an bắt giữ. Ảnh: Công an cung cấp

Công an đã khám xét khẩn cấp nhà riêng của Tuấn, thu giữ 16 gói nilon màu trắng có chứa các chất dạng tinh thể, cục, bột, viên bột mịn (nghi là ma túy).

Ngoài ra, lực lượng công an cũng thu giữ 1 túi ni lông chứa chất thảo mộc (Tuấn khai là cỏ ma túy dạng cỏ Mỹ), 1 khẩu súng tự chế, 6 viên đạn và nhiều dao, kiếm các loại.

Hiện Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án.