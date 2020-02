Thanh Hóa xử lý 85 người đưa tin sai về dịch COVID-19

Sáng nay (26-2), Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết tính đến hết ngày 24-2, công an tỉnh này đã xử lý, xử phạt đối với 85 trường hợp thông tin sai sự thật về dịch COVID-19 trên địa bàn.



85 trường hợp bị triệu tập xử lý, xử phạt hành chính khi thông tin sai sự thật về COVID-19.

Nguyên nhân dẫn đến việc đăng tải thông tin sai sự thật là do nhận thức kém của nhiều người, đã chia sẻ các thông tin chưa được kiểm chứng, không đúng về tình hình dịch COVID-19 để câu like, thu hút lượt người chia sẻ...

Công an tỉnh Thanh Hóa nhận định việc đăng tải, đưa tin sai sự thật liên quan đến dịch COVID-19 đã làm nhiễu loạn thông tin, khiến dư luận hoang mang. Vì thế, Công an tỉnh Thanh Hóa và công an các địa phương đã nhanh chóng kiểm tra, rà soát, điều tra làm rõ và triệu tập những người có hành vi liên quan để làm rõ.

Theo đó, Công an tỉnh Thanh Hóa đã xử phạt 11 trường hợp với tổng số tiền 120 triệu đồng. Bên cạnh đó, công an cũng yêu cầu những người này gỡ bỏ những thông tin đăng sai sự thật, đồng thời cam kết không tái phạm.

Trong đó, điển hình là trường hợp Hà Thị Việt Trinh (25 tuổi, ngụ phường Nam Ngạn, TP Thanh Hóa), người này đã đưa lên Facebook thông tin phun thuốc ngừa dịch cúm Corona trên bầu trời toàn quốc và đề nghị mọi người hãy chia sẻ cho nhau cùng biết.



Cô gái tung tin "phun thuốc trên bầu trời" bị công an triệu tập và cam kết không tái phạm. Ảnh: CACC

Không dừng lại việc xử lý các trường hợp tung tin thất thiệt, sai sự thật trên không gian mạng, Công an tỉnh Thanh Hóa còn đấu tranh, xử lý nghiêm các hành vi lợi dụng tình hình dịch bệnh để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.



Hình ảnh ngoài đời thực (trái) và trên mạng xã hội là Lê Thị Hiền (28 tuổi) tạo tài khoản Facebook giả rồi rao bán khẩu trang, lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều người lên đến 600 triệu đồng.

Theo đó, Công an tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp với Sở Y tế thu hồi giấy phép kinh doanh của bốn cơ sở bán lẻ thuốc do có hành vi tăng giá bán khẩu trang, trục lợi từ dịch COVID-19.

Công an tỉnh Thanh Hóa đã bắt giữ Lê Thị Hiền (28 tuổi, ở huyện Triệu Sơn) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền 600 triệu đồng sau khi lừa bán khẩu trang.