Thanh niên mặc áo mưa cướp ngân hàng hơn nửa tỉ đồng

Theo thông tin ban đầu, gần trưa 31-5, nam thanh niên đi xe máy màu xanh, mặc áo mưa, đội mũ bảo hiểm cầm theo hung khí giống súng để gây án.

Thời điểm xảy ra vụ việc, bên trong chi nhánh ngân hàng có khoảng 4-5 nhân viên giao dịch đang làm việc. Kẻ cướp đe dọa, khống chế các nhân viên rồi yêu cầu nhân viên đưa toàn bộ số tiền mặt bên ngoài vào túi rồi nhanh chóng bỏ trốn.

Thống kê ban đầu, số tiền bị cướp khoảng trên 500 triệu đồng.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, lực lượng Công an huyện Thanh Ba cùng các đơn vị nghiệp vụ đã nhanh chóng có mặt bảo vệ, phong tỏa hiện trường. Vụ việc đang được tiến hành điều tra làm rõ theo quy định.

Liên quan đến vụ việc, trao đổi với PLO, đại diện truyền thông Agribank cho biết nghi phạm là một người đàn ông bịt mặt, đội mũ, mặc áo mưa, mang theo dao, súng uy hiếp nhân viên trong quầy giao dịch và lấy đi một cọc tiền 500 triệu đồng.

Ngay sau đó, cán bộ phòng giao dịch đã hô hoán, nhấn chuông báo động, do vậy, tên cướp đã bỏ chạy. Đồng thời, cán bộ Phòng giao dịch đã báo vụ việc với công an tại địa bàn. Hiện nay, công an địa bàn phối hợp cùng công an tỉnh Phú Thọ đang khẩn trương điều tra vụ việc.

Hiện tại, Phòng giao dịch Thanh Hà trực thuộc Agribank huyện Thanh Ba, Phú Thọ đã ổn định tình hình, tiếp tục phục vụ khách hàng bình thường. Tiền gửi của khách hàng tại Agribank đã được bảo hiểm, nên vụ việc xảy ra không ảnh hưởng đến quyền lợi của khách hàng.

Theo thống kê của Bộ Công an, trong thời gian vừa qua, trên toàn quốc liên tiếp xảy ra các vụ đối tượng sử dụng vũ khí khống chế bảo vệ, nhân viên các phòng giao dịch, chi nhánh ngân hàng để cướp tài sản. Năm 2018, cả nước phát hiện 6 vụ cướp ngân hàng.

Sau hàng loạt vụ cướp ngân hàng thời gian qua, Bộ Công an đề nghị Ngân hàng Nhà nước chỉ đạo hệ thống các ngân hàng chú ý hệ thống camera giám sát cần bố trí công khai và bí mật có khả năng theo dõi, kiểm soát được từ xa bên ngoài và bên trong trụ sở giao dịch, video thu được phải chất lượng tốt, nhận dạng đối tượng gây án, phương tiện sử dụng…