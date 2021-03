Thanh niên ngáo đá lên mái nhà la hét, ném gạch xuống đường

Ngày 24-3, Công an huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, cho biết đang củng cố hồ sơ xử lý nam thanh niên ngáo đá, leo lên mái nhà la hét, chống đối lực lượng chức năng.

Vào khoảng 3 giờ cùng ngày, người dân thôn Đông Bình, xã Bình Chánh, huyện Bình Sơn, phát hiện một thanh niên đứng trên mái nhà la hét lớn, dùng gạch ném xuống đường nên trình báo cơ quan công an.

Nhận tin báo, Công an huyện Bình Sơn phối hợp với Công an xã Bình Chánh đến hiện trường. Khi thấy lực lượng công an, thanh niên này tiếp tục dùng gạch cố thủ.

Xác định thanh niên có biểu hiện ngáo đá, Công an huyện Bình Sơn đã bố trí lực lượng giám sát đề phòng nguy hiểm cho người dân. Đến 8 giờ cùng ngày, lực lượng công an mới khống chế được thanh niên này.

Điều tra ban đầu, công an xác định thanh niên này tên LVH (23 tuổi, ngụ xã Bình An, huyện Bình Sơn). H. không có việc làm ổn định, sống lang thang và thường xuyên sử dụng chất ma tuý.

Công an huyện Bình Sơn cho hay, qua kiểm tra nhanh H. dương tính với chất ma tuý.

Cơ quan công an đang củng cố hồ sơ xử lý thanh niên H. với hành vi sử dụng trái phép chất mà tuý và gây rối trật tự công cộng.