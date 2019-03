Thanh niên tử nạn khi đang về thăm nhà cuối tuần

Vụ tai nạn thương tâm xảy ra vào chiều 17-3, trên quốc lộ 48 (thuộc địa phận xã Diễn Lâm, huyện Diễn Châu, Nghệ An) giữa xe máy và xe tô tô tải khiến một nạn nhân tử vong.



Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: CTV.

Vào thời điểm nêu trên, xe máy mang BKS 37L2-148.41 do anh Hồ Trọng Thuận (27 tuổi, trú xóm 2, Đồng Tâm, Quỳnh Thắng, Quỳnh Lưu) tông vào đuôi xe tải mang BKS 37C-192.62.



Cú tông mạnh khiến anh Thuận ngã đập đầu xuống đường, tử vong tại chỗ. Vụ tai nạn cũng làm xe máy bị hư hỏng nặng.



Chiếc xe máy của nạn nhân bị hư hỏng nặng.

Ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn, Công an xã Diễn Lâm, Công an huyện Diễn Châu, lực Phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An đã có mặt tại hiện trường, lập biên bản, điều tra làm rõ vụ tai nạn.



Được biết, chiều Chủ Nhật, anh Thuận trên đường chạy xe máy về thăm nhà thì xảy ra vụ tai nạn trên. Sau hơn hai giờ đồng hồ xảy ra tai nạn, người thân đã đến hiện trường nhận, đưa thi thể anh Thuận về quê nhà tổ chức lễ an táng.