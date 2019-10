Thành tích bất hảo của 2 bị can băng móc túi Suối Tiên

Ngày 29-10, Công an quận Thủ Đức, TP.HCM cho biết vẫn đang điều tra, lấy lời khai các thành viên trong băng móc túi Suối Tiên mà PLO phản ánh trong loạt bài điều tra: “Băng móc túi quậy bạo ở Suối Tiên”.



Ông Nhân và bà Sen hiện đã bị tạm giam để phục vụ công tác điều tra. Ảnh Tân Yên.

Trước đó, ngày 28-10, Cơ quan CSĐT Công an quận Thủ Đức đã khởi tố, bắt tạm giam Quách Chinh Nhân (tự “siêu nhân”, 47 tuổi, ngụ xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn, TP.HCM) và Dương Thị Sen (tự “gái vọng”, 54 tuổi, quê quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng; tạm trú xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn) về tội trộm cắp tài sản.

Quách Chinh Nhân có 2 tiền án, 3 tiền sự. Cụ thể, ngày 5-6-1998, Nhân bị Công an thị xã Bạc Liêu (tỉnh Bạc Liêu) bắt vì có hành vi trộm cắp tài sản và bị UBND tỉnh Bạc Liêu ra quyết định cưỡng bức lao động 12 tháng.

Ngày 1-9-2002 Nhân tiếp tục trộm cắp và bị Công an thị xã Bạc Liêu bắt giữ.

Sau đó, Nhân lên TP.HCM và tiếp tục hành nghề. Đến ngày 6-4-2007 người này bị Công an quận Bình Thạnh (TP.HCM) bắt giữ về hành vi trộm cắp tài sản.



Băng móc túi nhiều thời điểm còn đông hơn cả khách đi xe buýt ở Suối Tiên đã được PV Báo Pháp Luật TP.HCM ghi lại. Ảnh trích từ tư liệu điều tra của Báo Pháp Luật TP.HCM.

Do liên tục vi phạm nên ngày 29-6-2010 Nhân bị UBND TP.HCM đưa vào trung tâm giáo dục 24 tháng.

Sau cải tạo, Nhân tiếp tục hành nghề đạo chích và đến ngày 20-9-2019 thì bị Công an phường Tân Phú, quận 9 xử phạt hành chính về hành vi trộm cắp tài sản.

Cặp kè “hành nghề” với nhân là “Gái vọng” Dương Thị Sen. Người phụ nữ này từng có 1 tiền án về tội trộm cắp tài sản, bị Công an TP.HCM bắt hồi tháng 10-1983.



Hiện tại, ngoài ông Nhân và bà Sen đã bị tạm giam, các thành viên còn lại của băng móc túi Suối Tiên đã được Công an quận Thủ Đức cho tại ngoại để phục vụ công tác điều tra. Ảnh Yên Tân.

Ra tù, bà Sen không chí thú làm ăn mà tiếp tục vi phạm. Ngày 23-2-2001 bà này bị đưa vào cơ sở giáo dục 24 tháng.

Nhưng cũng như Nhân, mọi biện pháp xử lý về pháp luật, giáo dục đối với bà Sen có vẻ không hiệu quả. "Gái vọng" còn có phần dữ dằn hơn "Siêu Nhân" vì có có liên quan đến ma túy.

Cụ thể, ngày 24-10-2001 người này bị Công an quận Bình Thạnh bắt vì hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. TAND quận Bình Thạnh xử phạt 3 năm tù treo.







Băng móc túi Suối Tên gồm 16 người hiện vẫn còn nhiều thành viên nhởn nhơ ngoài xã hội. Ảnh trích từ tư liệu điều tra của Báo Pháp Luật TP.HCM.

Tháng 1-2002, bà bị Công an quận 11 bắt về hành vi trộm cắp tài sản nhưng được tại ngoại do nuôi con nhỏ dưới 36 tháng. Đến ngày 19-2-2002 thì bị Công an quận 11 bắt về hành vi trộm cắp tài sản.

Liên quan đến băng nhóm móc túi Suối Tiên gồm 16 thành viên mà PLO đã điều tra, phản ánh Công an quận Thủ Đức hiện đang tiếp tục truy bắt, vận động đầu thú với các thành viên còn lại, trong số này có Hiển và Sơn (hay còn gọi là Sơn “món). Đây là hai thành viên hoạt động rất tích cực, tham gia móc túi và ra tay đánh cả bị hại, người lên tiếng nói bất bình…