Ngày 8-12, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM lập hồ sơ, lấy lời khai với Nguyễn Minh Ti (30 tuổi, ngụ tỉnh Tiền Giang, tạm trú tại xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh) để điều tra về hành vi giết người, cướp tài sản.



Ti bị công an bắt sau khi sát hại chủ quán cà phê, cướp tài sản. Ảnh: KM

Sau gần 30 tiếng đồng hồ ráo riết truy vết, sử dụng linh hoạt, hiệu quả các biện pháp nghiệp vụ, cùng với sự phối hợp, hỗ trợ của Công an tỉnh Tiền Giang, Long An, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02), Công an TP.HCM đã bắt được nghi can giết người xảy ra tại xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn vào chiều ngày 6-12.

Nạn nhân là chị N.T.O, sinh năm 1986, ngụ tỉnh Kiên Giang, thuê nhà tại xã bà Điểm, huyện Hóc Môn, TP.HCM để mở quán bán cà phê.



Chủ quán cà phê được người dân phát hiện tử vong. Ảnh: KM

Chiều ngày 6-12, chị Lê Thị Kim Cảnh, chủ căn nhà cho thuê, phát hiện chị O nằm bất động trong quán liền báo Công an và cùng mọi người đưa chị O đi cấp cứu.

Tuy nhiên chị O đã tử vong. Ngay lập tức, lực lượng Công an khẩn trương truy xét.



Camera anh ninh ghi nhận hình ảnh Ti đến quán trước khi xảy ra án mạng. Ảnh: KM

Qua hình ảnh trích xuất từ camera và nhân dạng đối tượng nghi vấn có mặt tại quán cà phê của chị O trong thời gian xảy ra vụ án, lực lượng Công an khoanh vùng nghi can và nhanh chóng xác minh nhân thân, lai lịch đối tượng tên Nguyễn Minh Ti.

Ngay lập tức, các trinh sát Phòng PC02 chia thành nhiều nhánh truy xét cả nơi thường trú và tạm trú của Ti nhưng không tìm thấy.

Công an đã chuyển hình ảnh của Ti và thông tin nghi can cho công an các tỉnh Long An, Tiền Giang để phối hợp.



Nghi can bị công an dẫn tới nơi phi tang các tang vật liên quan. Ảnh: KM

Áp dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ, chiều ngày 7-12, Phòng PC02 phát hiện Ti xuất hiện tại thị trấn Thạnh Hóa, tỉnh Long An liền truy đuổi và bắt giữ được nghi can.

Tại cơ quan Công an, Ti khai đến quán cá phê chị O để uống cà phê kích dục, thấy chị O đeo nhiều vàng trên người nên dùng dao khống chế để cướp tài sản.

Bị chống cự, Ti dùng dao tấn công vào vùng hông nạn nhân, cướp vòng vàng rồi trốn về Long An bán được gần 8 triệu đồng để mua card chơi game và mướn khách sạn ở thì bị công an bắt giữ.