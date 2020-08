Thêm 1 bị can tự tử ở trại tạm giam công an tỉnh Bắc Kạn

Ngày 18-8, Công an tỉnh Bắc Kạn cho biết có một trường hợp tự tử trong trại tạm giam của đơn vị này.



Theo đó, khoảng 6 giờ 30 cùng ngày, cán bộ trại tạm giam Công an tỉnh Bắc Kạn phát hiện bị can Già Bá Mài (28 tuổi, trú Nghệ An) có hành vi tự tử (treo cổ) tại buồng giam số 8, nhà B.

Ngay khi phát hiện, cán bộ trại tạm giam đã sơ cứu và đưa đi cấp cứu. Tuy nhiên, đến khoảng 07 giờ 35, Mài tử vong.

Công an tỉnh đang phối hợp với các ngành chức năng tổ chức khám nghiệm hiện trường, tử thi, điều tra làm rõ; đồng thời thông báo gia đình bị can biết.

Mài là bị can trong vụ án vận chuyển trái phép chất ma túy bị Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Bắc Kạn phát hiện, bắt quả tang vào ngày 19-12-2019.

Hiện nay, VKSND tỉnh Bắc Kạn đã ban hành cáo trạng truy tố Mài về tội vận chuyển trái phép chất ma túy. Theo dự kiến, ngày 26-8 tới đây, Mài sẽ được đưa ra xét xử tại TAND tỉnh Bắc Kạn.

Trước đó, sáng 1-8, cán bộ trại tạm giam Công an tỉnh Bắc Kạn cũng phát hiện hai bị cáo Lương Văn Bằng và Lăng Văn Vân (tòa sơ thẩm tuyên tử hình về tội vận chuyển trái phép chất ma túy) treo cổ tự tử chết.