Thêm một đồng phạm của Hùng sida đầu thú

Ngày 21-2-2020, Công an tỉnh Gia Lai cho biết vừa tiến hành bắt tạm giam Mông Văn Phúc (Phúc Pảo, SN 34 tuổi, trú huyện Ea H'leo, tỉnh Đak Lak) về tội đánh bạc. Đây là một trong những can phạm liên quan đến vụ tổ chức đánh bạc do Nguyễn Mạnh Hùng (tức Hùng sida) cầm đầu.



Mong Văn Phúc

Liên quan đến vụ án, đầu tháng 2-2020, Nguyễn Ngọc Quý (Quý Báu, 31 tuổi, trú phường Yên Thế, TP. Pleiku), Ngô Quang Vinh (31 và 44 tuổi, cùng ở TP. Pleiku), Trương Ngọc Dũng (Dũng Cao, 35 tuổi, quê Quảng Ninh) đã ra đầu thú, khai nhận toàn bộ hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Trước đó, tối 30-3-2019, Bộ Công an đột kích, bắt quả tang khoảng 200 con bạc đang sát phạt ở khu đất trong rừng ở huyện Đak Đoa (Gia Lai). Sới bạc do Nguyễn Mạnh Hùng giữ vai trò tổ chức. Tang vật thu giữ là hơn 450 triệu đồng, hàng chục ô tô các loại, 80 điện thoại di động và nhiều tài liệu, chứng cứ khác có liên quan.

Ngày 9-4-2019, Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố đối với 96 bị can trong đường dây đánh bạc này để điều tra mở rộng về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc. Sau đó, vụ án được bàn giao cho Công an tỉnh Gia Lai thụ lý điều tra.



Các phương tiện là tang vật trong vụ án đánh bạc

Công an tỉnh Gia Lai vào cuộc đã làm rõ hành vi phạm tội và ra quyết định khởi tố để điều tra đối với bốn bị can trên về tội tổ chức đánh bạc và đánh bạc. Tuy nhiên, sau khi thực hiện hành vi phạm tội, các đối tượng đã bỏ trốn khỏi địa phương nên bị ra quyết định truy nã. Ngoài ra, quá trình điều tra, công an đã tạm giữ tại hiện trường 19 xe ô tô nhưng chưa làm việc được với chủ sở hữu, người mua, người sử dụng xe ô tô nên thông báo để truy tìm chủ sở hữu.