Thi thể 1 nữ sinh THCS trên sông Hiếu

Sáng 27-3, thông tin từ Công an huyện Cam Lộ (Quảng Trị) cho biết đang tiến hành các biện pháp nghiệp vụ, điều tra vụ việc lên quan đến thi thể nạn nhân nữ vừa mới được phát hiện nổi trên sông Hiếu.



Hiện trường nơi phát hiện thi thể nạn nhân. Ảnh: N.VŨ

Theo đó, sáng sớm cùng ngày, người dân đi qua cầu Ông Kỳ (thuộc huyện Cam Lộ) thì tá hoả phát hiện dưới sông Hiếu có một thi thể nữ, mặc đồ thể thao màu đen, phía trên cầu có một chiếc xe máy điện mang biển số 74 MD7 008.88.



Nhận được tin báo, Công an huyện Cam Lộ đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để vớt thi thể lên bờ và tiến hành các biện pháp nghiệp vụ để điều tra vụ việc.

Qua xác minh ban đầu, nạn nhân là NTN (trú Cam Tuyền, Cam Lộ), hiện đang học lớp 8 của một Trường THCS trên địa bàn huyện.