Thi thể 2 phụ nữ cột vào nhau dạt vào bờ có sim Trung Quốc

Tối 2-4, Cơ quan CSĐT Công an huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) đang phối hợp cơ quan chức năng xác minh danh tính, điều tra cái chết của hai phụ nữ trôi dạt vào bờ biển xã Cương Gián (huyện Nghi Xuân).



Thi thể hai phụ nữ trôi dạt vào bờ biển tỉnh Hà Tĩnh.

Cuối chiều 2-4, người dân ở thôn Song Long đi ra bờ biển thuộc thôn Song Long (xã Cương Gián) hốt hoảng khi phát hiện hai thi thể cột vào nhau trôi dạt vào bờ.



Người dân đã báo cáo sự việc lên Công an xã Cương Gián xuống đưa thi thể hai phụ nữ lên bờ, bảo vệ hiện trường. Công an xã Cương Gián báo cáo sự việc lên Công an huyện Nghi Xuân. Thi thể của hai người phụ nữ này được xác định chết từ nhiều ngày trước rồi mới trôi dạt vào bờ.

Ông Trần Công Tráng, Trưởng Công an xã Cương Gián cho biết: Hai thi thể vẫn còn nguyên quần áo, bên ngoài có mặc áo phao. Hai người có độ tuổi khoảng 25 đến 30 tuổi.

Trong quần áo hai người này không có giấy tờ tùy thân nên khó xác định được danh tính. Công an cũng thu giữ được chiếc điện thoại nhưng là sim điện thoại của Trung Quốc.

Hiện vụ việc đang được Công an huyện Nghi Xuân, Công an tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục làm rõ.