Thi thể người đàn ông đang phân hủy tại nghĩa trang

Đến khoảng 14 giờ ngày 24-2, Công an thị xã Thuận An (Bình Dương) vẫn đang phong tỏa hiện trường để điều tra nguyên nhân cái chết của một người đàn ông (chưa rõ danh tính) tại một khu nghĩa trang phường Thuận Giao (thị xã Thuận An, Bình Dương) .





Lực lượng chức năng phong tỏa hiện trường điều tra nguyên nhân vụ việc

Thông tin ban đầu được biết, khoảng 12 giờ 30 cùng ngày, khi người dân đi qua khu nghĩa trang nói trên thì ngửi thấy mùi hôi thối nồng nặng.

Khi đi kiểm tra thì hoảng hốt phát hiện thi thể một người đàn ông khoảng gần 40 tuổi, nằm trong một khu nhà mộ đang trong quá trình phân hủy mạnh.



Vỏ chai nước ngọt và chai thuốc sâu phát hiện bên cạnh thi thể

Qua kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện bên cạnh thi thể có một vỏ chai nước ngọt và một vỏ chai thuốc sâu.

Vụ việc đang được điều tra làm rõ.