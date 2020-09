Thiếu niên 16 tuổi nằm chết trước sân nhà

Trưa 12-9, Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam, cho biết Công an tỉnh đang tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi làm rõ nguyên nhân vụ việc một thiếu niên 16 tuổi chết ở trước sân nhà.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 5 giờ cùng ngày, gia đình tá hoả phát hiện em Huỳnh Viết Khải (16 tuổi, ngụ thôn Đại Phú, xã Đại Nghĩa, huyện Đại Lộc) nằm bất động trước sân nhà.

Đến gần, mọi người xác định Khải đã tử vong nên trình báo cơ quan chức năng.

Nhận tin báo, Công an tỉnh Quảng Nam cùng các cơ quan chức năng đã tiếp cận hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc.

Đến đầu giờ chiều cùng ngày, lực lượng chức năng vẫn phong toả, khám nghiệm tại hiện trường.