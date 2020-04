Thiếu niên chuyển tin 'trực thăng diệt COVID-19' cho 51 bạn

Ngày 2-4, Công an xã Glar, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai cho biết vừa mời H. (16 tuổi, xã Glar) lên làm việc liên quan tới việc chia sẻ những thông tin không đúng sự thật về dịch bệnh COVID-19.



H. làm việc với cơ quan công an

Chiều hai ngày trước, sau khi nhận được tin nhắn từ người lạ, H. đã thực hiện chuyển tiếp tin nhắn này cho 51 người trong danh sách bạn bè thuộc tài khoản Facebook cá nhân của mình.

Nội dung tin nhắn là: "... sẽ có 5 chiếc trực thăng xịt thuốc sát trùng để diệt trùng, vui lòng thông báo cho bạn bè biết".

Khi làm việc với Công an xã Glar, H. đã nhận sai do thiếu hiểu biết. Công an xã Glar đã yêu cầu H. đăng xin lỗi những tài khoản Facebook đã nhận tin nhắn thất thiệt và H. đã thực hiện, cam kết không tái phạm.