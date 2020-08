Thông tin chi tiết vụ cô gái bị bắt quỳ xin lỗi vì chê đồ ăn

Ở một diễn biến khác, cô gái tên H. đã tới cơ quan công an trình báo vụ việc. Cô cho hay hiện đang rất bất an, lo sợ bị trả thù và cũng rất xấu hổ. Kể lại việc bị làm nhục, H. nói tối 17-8 có đến tiệm ăn Nhắng nướng Hiền Thiện. Quá trình ăn, H. phát hiện có sán trong món lòng non, dù đã phản ánh tới nhân viên nhưng không được giải quyết thỏa đáng. Sau đó, H. đăng tải hình ảnh kèm thông tin lên nhóm Facebook “Ăn vặt Bắc Ninh” với mục đích cảnh báo cho mọi người về vấn đề an toàn thực phẩm của tiệm ăn này. Không lâu sau, một phụ nữ xưng là chủ tiệm ăn Nhắng nướng Hiền Thiện nhiều lần gọi điện tìm H. để nói chuyện. Vì quá lo sợ, H. cùng bạn chủ động đến tiệm ăn. Tại đây, cô gái bị đe dọa, làm nhục như nội dung trong clip. Cũng theo lời cô gái, nhóm người trong tiệm lấy điện thoại của cô xoá hết hình ảnh, bắt đính chính trên Facebook với nội dung cô bị kẻ xấu xúi giục nhằm hạ uy tín và chất lượng phục vụ của tiệm ăn. Chủ quán còn dùng chiếc dép da tát mạnh vào mặt, khiến cô gái ngã ra sàn nhà và lên cơn co giật. Ngay lập tức, người bạn đi cùng gọi taxi đưa cô vào bệnh viên Đa khoa Kinh Bắc cơ sở 2 cấp cứu.