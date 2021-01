Thông tin mới liên quan đến clip 'bắt cóc ở Rạch Sỏi'

Ngày 15-1, tin từ cơ quan CSĐT Công an tỉnh Kiên Giang, cho biết đã gia hạn tạm giữ hình sự 9 đối tượng trong vụ ẩu đả làm một người tử vong xảy ra trên quốc lộ 61 (đoạn thuộc xã Vĩnh Hòa Hiệp, huyện Châu Thành).

Công an cũng đang hoàn tất các thủ tục để khởi tố vụ án, khởi tố các bị can về tội giết người và bắt giữ người trái pháp luật.



Từ trái qua – hàng trên: Luận, Thảnh, Việt, Tuấn Trấu, từ trái qua - hàng dướ: Tuấn Đen, Tài, Thanh, Nam và Bé An (bìa phải). Ảnh: VV

Chín đối tượng đang bị tạm giữ gồm: Trần Tuấn Thanh (27 tuổi, ngụ huyện Phong Điền, TP Cần Thơ), Chung Tấn Tuấn (tự là Tuấn Trấu, 25 tuổi), Danh Luận (24 tuổi), Trần Văn Nam (28 tuổi), Trần Thanh Việt (26 tuổi), Liêu Hoàng Tuấn (tự là Tuấn Đen, 23 tuổi), Trần Văn Thảnh (29 tuổi), Trần Văn Tài (31 tuổi) và Danh Bé An (24 tuổi) cùng ngụ tỉnh Kiên Giang.

Nạn nhân của vụ án là Phạm Văn Triêu (23 tuổi, ngụ huyện An Minh, Kiên Giang) đã tử vong.

Làm việc với Công an, các đối tượng khai nhận nguyên nhân xuất phát từ việc một nữ tiếp viên quán nhậu tên PTTA (19 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Tháp) có thiếu tiền người quen của Tuấn Trấu nhưng không trả và A. bỏ đi làm cho một quán nhậu khác.