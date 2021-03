Thông tin mới về đoạn clip CSGT đánh hai thanh niên ở bãi đất

Ngày 28-3, nguồn tin từ Công an huyện Bình Chánh cho biết hai CSGT trong đoạn clip “CSGT đánh, đá hai thanh niên ở bãi đất trống” đã báo cáo giải trình, kiểm điểm về vụ việc.



Theo đó, khoảng 17 giờ 30 chiều 27-3, Đội cảnh sát giao thông - trật tự (CSGT – TT) Công an huyện Bình Chánh tiếp nhận thông tin có một nhóm tụ tập nhiều xe tốc độ cao, nẹt pô ở tuyến đường thuộc khu vực Bà Miêu, ấp 3 (xã Tân Nhựt, huyện Bình Chánh).

Một tổ công tác Công an huyện Bình Chánh gồm khoảng 10 cán bộ chiến sĩ nhanh chóng xuống hiện trường để xử lý.

Khi đến tuyến đường ở khu vực ấp 3 thì phát hiện nhóm hàng chục thanh niên đang tụ tập nẹt pô ầm ĩ nên tổ chức kiểm tra. Phát hiện lực lượng chức năng, nhiều người bất hợp tác, lái xe bỏ chạy. Số khác bỏ phương tiện, tháo chạy bộ xuống ruộng…

Công an giữ tại hiện trường 14 người cùng 11 xe máy. Trong số này, có hai thanh niên xuất hiện trong đoạn clip. Theo Công an huyện Bình Chánh, hai người này đã bất hợp tác. Do hai CSGT không kiềm chế được nên đã đánh và bị quay clip.

Sau khi tiếp nhận và rà soát, kiểm tra, Công an xã Tân Nhựt (huyện Bình Chánh) đã trả 6 xe. Đại diện Công an huyện Bình Chánh xác nhận hiện đang tạm giữ năm phương tiện của nhóm thanh niên nói trên để phục vụ xử lý. Trong số này, có một xe lắp ráp, không có giấy tờ hợp lệ hay số khung, số máy.

Liên quan đến đoạn clip được đăng tải trên mạng, Công an huyện Bình Chánh đã báo cáo lên Ban Giám đốc Công an TP.HCM và quan điểm là việc làm của hai CSGT đã sai hoàn toàn và sẽ xử lý nghiêm, không bao che.