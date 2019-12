Thông tin mới vụ cả trăm cảnh sát vây bệnh viện bắt nhóm đòi n

Suốt đêm 22-12, hàng trăm cảnh sát vẫn túc trực tại Bệnh viện tư nhân Tâm Hồng Phước (đường Nguyễn Ái Quốc, phường Trảng Dài, TP Biên Hòa, Đồng Nai), nơi nhóm người, có cả "anh chị" đến gây áp lực, khống chế ông Nguyễn Thế Thử, giám đốc bệnh viện để đòi tiền.

Đến 24 giờ cùng ngày lực lượng Công an tỉnh Đồng Nai đã đưa tổng cộng 6 nghi can (4 nam, 2 nữ) có liên quan đến vụ đòi nợ xảy ra tại khu vực Bệnh viện Tâm Hồng Phước để điều tra làm rõ. Ngoài ra, các tổ công tác khác cũng thực hiện khám xét nơi ở của các nghi can để mở rộng điều tra vụ việc.



Một trong những người đến đòi tiền bị công an khống chế bắt giữ. Ảnh: VH.

Theo một số thông tin cho biết, ông Thử được cho rằng có vay tiền của rất nhiều người và cả vay “nóng” của “tín dụng đen” để làm ăn kinh doanh. Do chưa có khả năng trả nên bị nhóm nghi can, cả có dân “anh chị” đến đòi nợ.

“Theo tôi được biết thì ông Thử đã vay của rất nhiều người với số tiền vài chục tỷ đồng trong thời gian dài nhưng không trả. Trong đó có gia đình tôi cho ông này vay số tiền hơn 6 tỷ nhưng đã đòi rất nhiều nhưng vẫn chưa được” bà M (ngụ phường Trảng Dài) có mặt tại hiện trường kể lại.

Tại hiên trường chỉ đạo xử lý vụ án, đại tá Nguyễn Văn Kim, Phó giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai cho biết việc công an khám xét khu vực bệnh viện Tâm Hồng Phước không ảnh hưởng đến các bệnh nhận đang điều trị tại đây.



Hàng trăm cảnh sát bao vây Bệnh viện đa khoa tư nhân Tâm Hồng Phước. Ảnh: VH.

Như PLO.VN đã đưa tin, vào chiều cùng ngày một nhóm khoảng 10 người xông vào Bệnh viên đa khoa Tâm Hồng Phước khống chế ông Thử để đòi nợ. Vụ việc khiến cả bệnh viện náo loạn.



Nhận tin báo, lãnh đạo Công an tỉnh Đồng Nai huy động hơn 100 cảnh sát hình sự, cơ động của Công an tỉnh, Công an TP Biên Hòa và Trung đoàn Cảnh sát Cơ động Đông Nam Bộ bao vây, khống chế nhóm nghi can.