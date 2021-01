Thông tin mới vụ đánh ghen, lột đồ ở Huế

Ngày 13-1, Công an thị xã Hương Trà (Thừa Thiên – Huế), cho biết đang củng cố hồ sơ để khởi tố các bị can trong vụ đánh ghen xảy ra tại bờ kè ven biển vào tháng 11-2020 về tội cố ý gây thương tích.



Bốn bị can trước đó đã bị khởi tố về tội làm nhục người khác. Ảnh: TH

Việc xem xét khởi tố thêm tội danh này dựa vào kết quả trưng cầu giám định pháp y về thương tật cơ thể của cơ quan chức năng cho thấy nạn nhân trong vụ việc có tỉ lệ chung lên đến 29%.

Như PLO đã thông tin, ngày 16-11-2020 tại khu vực bờ kè ven biển xã Hải Dương, thị xã Hương Trà đã xảy ra một vụ "đánh ghen" kinh hoàng.

Nạn nhân là cô gái ngụ ở xã Phong Hải, huyện Phong Điền và được cho là có quan hệ bất chính với chồng của một phụ nữ trong nhóm.

Công an thị xã Hương Trà sau khi vào cuộc làm rõ đã ra quyết định khởi tố bốn bị can Nguyễn Thị Thùy Trâm (28 tuổi, trú TP Huế); Nguyễn Thị Bé (37 tuổi), Đặng Thị Thùy Trang (41 tuổi) và Lê Công (29 tuổi, cùng trú xã Hải Dương, thị xã Hương Trà) về tội làm nhục người khác.