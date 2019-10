Thông tin mới vụ đánh hàng xóm vì dây phơi quần áo

Liên quan tới vụ xô xát xảy ra tại chung cư Nguyễn Thông (quận 3) hôm 18-9 khiến một phụ nữ nhập viện, trưa 9-10, chúng tôi có mặt tại bệnh viện 115 để ghi nhận tình hình.

“Họ hỏi chị tôi: Chị xin mổ à?”

Tại đây, bà Vân nằm im trên giường bệnh. Bà vừa ngủ thiếp đi sau khi được điều trị vật lý trị liệu.





Bà Vân là người can ngăn nhưng lại bị thương nặng nhất, bác sĩ yêu cầu mổ gấp do xương gãy đâm vào phổi gây tràn dịch màng phổi. Ảnh: NGUYỄN TRÀ.

Nói chuyện với chúng tôi là em gái bà. Suốt thời gian người chị nằm viện, cô xin nghỉ việc vào viện chăm chị.



“Nay chị ấy được nằm rồi. Hôm đi tái khám, bác sĩ chỉ định mổ gấp bởi xương gãy đâm vào phổi gây tràn dịch màng phổi. Bên bệnh viện nói chưa không mổ được vì một số chỉ số chưa đáp ứng. Chị tôi phải uống thuốc điều trị và suốt thời gian đó phải ngồi kể cả lúc ăn, lúc ngủ… Một tuần sau đi khám lại, bác sĩ bảo mổ được rồi, cả nhà mới thở phào. Đỡ lo thôi, chứ chị tôi lớn tuổi, mổ vậy không biết có mệnh hệ gì. Vậy mà gia đình ông Hùng tới thăm còn hỏi: Bác sĩ chỉ định mổ hay gia đình xin mổ?

Gãy xương, phải mổ, gần nửa tháng nằm viện, chị tôi yếu hẳn, tự nhiên ai đi đòi mổ?”, bà nói trong tiếng nấc nghèn nghẹn.

Bà Vân xác nhận thông tin này. Bà nói hàng xóm với nhau nên không muốn làm to chuyện. "Nhưng gia đình chú Hùng (bên gây thương tích cho bà) đã vậy thì thôi, để pháp luật xử lý”, bà Vân nói.

Phải xử nghiêm đúng người, đúng tội

Ngày anh công an khu vực tới ghi nhận vụ việc và hỏi gia đình bà Vân có muốn truy cứu trách nhiệm hình sự với gia đình ông Hùng không, chị TA chính là người thay mẹ viết đơn và đồng ý không truy cứu. Chị nói lúc đó thấy thương đứa trẻ còn nhỏ, nó cũng chỉ tầm tuổi con trai chị, vả chăng còn tình làng nghĩa xóm.

Nhưng khi gặp chúng tôi, chị khẳng định gia đình chị muốn pháp luật xử nghiêm minh, đúng người đúng tội.



Ông Cường nghi vỡ nhỏ xương chính mũi, vẹo mũi, sưng bầm tụ máu mi, xuất huyết kết mạc, xuất huyết tiền phòng.

Ngồi lặng lẽ nơi góc hành lang, nhìn vào phòng bệnh nơi mẹ chị đang thiêm thiếp ngủ, chị T.A chia sẻ: “Mẹ tôi lớn tuổi rồi nhưng bà rất khoẻ mạnh. Bà dậy từ 3 giờ sáng phụ vợ chồng tôi bán phở, nuôi cháu, bà vui. Giờ phải nằm một chỗ vậy, tù túng, bà quạu. Tôi chỉ lo di chứng sau này”.



Chị kể mới đây đã làm đơn kêu cứu khẩn cấp gửi tới cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận 3 về vụ việc của mẹ mình. Trong đơn này, chị cho biết tình hình sức khoẻ của bà Vân đang diễn biến phức tạp, phải điều trị lâu dài, gia đình chị phải chạy vạy khắp nơi để lo tiền cho mẹ phẫu thuật.



Một phần nội dung của đơn cầu cứu.

“Tôi tha thiết đề kính đề nghị đội trưởng đội điều tra Công an quận 3, thủ trưởng Công an quận 3 nhanh chóng điều tra đưa ra xét xử bố con ông Hùng, Nguyên, buộc họ phải có trách nhiệm hình sự, trách nhiệm bồi thường đền bù về suy giảm sức khoẻ do chấn thương này đối với mẹ tôi. Trước đây, mẹ tôi vẫn sinh hoạt lao động để lo cho cuộc sống gia đình, nay phải nằm bất động không thể làm gì được”, chị TA viết trong đơn.

Trao đổi về vụ việc này, công an quận 3 cho biết đang trong quá trình điều tra. Công an quận đã mời các bên liên quan tới làm việc, giám định thương tích... Những vấn đề Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh đặt ra, các đơn vị đã báo cáo, công an quận 3 đang tập hợp nội dung để làm công văn trả lời.