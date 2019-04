Thông tin mới vụ đột nhập giết người, bị vợ nạn nhân chém chết

Ngày 16-4, Đại tá Phạm Hữu Châu, Phó Giám đốc Công an tỉnh Long An thông tin tại buổi họp báo quý, liên quan vụ án mạng làm hai người chết tại huyện Cần Giuộc hơn một tháng trước.



Theo điều tra ban đầu, rạng sáng 11-3, chị Nguyễn Thị Thúy Hằng (31 tuổi) cùng chồng Võ Tấn Hội (38 tuổi) đang ngủ trong mùng tại nhà.

Do nghe tiếng động, chị Hằng quay sang, phát hiện chồng đang giằng co với Nguyễn Thành Trung (31 tuổi, người địa phương) trong mùng.

Trung dùng dao đâm anh Hội nhiều nhát khiến anh này tử vong tại chỗ, sau đó bóp cổ chị vợ. Chị này vùng vẫy, đạp hắn và chạy ra ngoài bật đèn, bị Trung đuổi theo chém nhiều nhát vào người.

Giữa lúc nguy kịch, chị Hằng chụp lấy con dao chặt thịt để trên kệ chén chém Trung tử vong tại chỗ, sau đó vào nhà ôm con chạy ra đường cầu cứu.

Nạn nhân sau đó phải nhập viện chữa trị dưới sự giám sát của công an.



Đại tá Phạm Hữu Châu, Phó Giám đốc Công an Long An

Theo kết quả giám định, chị Hằng bị 16 vết thương với thương tích 35%, trong đó có vết cắn sâu trên cẳng tay trái do chính Trung gây ra khi chị Hằng chụp được tay cầm dao của Trung. Riêng Trung bị đến 21 vết thương. Công an tỉnh Long An sau đó đã khởi tố vụ án giết người.

“Trung đã lên kế hoạch từ trước, mặc áo khoác, mang găng tay cùng hai con dao đến cửu sau nhà anh Hội được khép hờ đột nhập vào gây án”, Đại tá Châu nói.

Cũng theo công an, Trung đánh bạc và nợ anh Hội 60 triệu đồng, anh Hội đòi nhiều lần không được nên Trung đã nghĩ đến việc giết anh Hội hòng xóa nợ chứ không có ý định trộm cướp tài sản. Qua điều tra cũng xác định Trung không có mối quan hệ tình cảm với vợ nạn nhân, cũng không có ai giúp sức Trung gây án như một số dư luận trước đó.

Hiện các cơ quan tố tụng đang họp bàn bạc, để xem xét hành vi của chị Hằng là cố ý gây thương tích hay phòng vệ chính đáng.