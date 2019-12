Thông tin mới vụ đốt xương người trong nghĩa địa ở Củ Chi

Công an huyện Củ Chi (TP.HCM) vẫn đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM điều tra vụ việc người dân phát hiện một số phần xương người bị đốt ở khu vực nghĩa địa trên địa bàn.



Nơi phát hiện những phần xương người cháy dở. Ảnh: NT

Theo điều tra ban đầu, những phần xương người gồm xương sọ, ống tay, chân… là của một nạn nhân tử vong khoảng 2-3 tháng trước.

Những phần xương này được quấn trong nhiều lớp nylon, đốt bằng củi đã được chuẩn bị sẵn. Theo nhận định ban đầu, nạn nhân tử vong ở địa bàn khác và được mang tới nghĩa địa ở xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi đốt phi tang.

Như đã đưa tin, 9 giờ sáng 2-12, một người dân trong lúc đi cắt cỏ gần nghĩa địa trên thì thấy nhiều bộ phận giống xương người cháy dở trên đống tro tàn nên báo công an.

Công an xã Tân Thạnh Đông đã có mặt bảo vệ hiện trường và báo cáo với Công an huyện Củ Chi. Công an TP sau đó cũng có mặt điều tra vụ việc.

Hiện công an đang xác định danh tính nạn nhân và người liên quan.