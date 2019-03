Thông tin mới vụ sát hại 4 người thân ở Hóc Môn

Đến sáng nay, Công an TP.HCM đã đưa Nguyễn Hoàng Nam (26 tuổi) từ Hóc Môn về công an TP.HCM để tiếp tục điều tra.



Nam là nghi can sát hại 4 người thân gồm bà ngoại vợ ở Long An, cha, mẹ ruột và bà nội ở Hóc Môn trong cùng ngày 11-3.



Công an phong tỏa hiện trường điều tra vụ thảm sát trong đêm 11-3.

Theo thông tin ban đầu, sau khi xuống Cần Đước (Long An) sát hại bà ngoại vợ, Nam quay về Tân Hiệp chém chết mẹ ruột tên Dân (51 tuổi) rồi sang xã Xuân Thới Thượng chém bà nội (83 tuổi) và người cha đang bị bệnh tiểu đường tử vong.

Sau khi bắt giữ, nghi can được đưa đi xét nghiệm ma túy.

Thông tin ban đầu từ Công an TP.HCM, Nguyễn Hoàng Nam đã có một tiền án cướp của, mới đi cải tạo về. Bước đầu công an cũng xác định Nam có dấu hiệu "ngáo đá".



Nghi can Nam.

Theo công an, khoảng 17 giờ chiều ngày 11-3, người dân trình báo công an xã Tân Hiệp về trường hợp một người bị chém chết ở căn nhà ở ấp Tân Thới 3 (xã Tân Hiệp); ít phút sau đó, Công an xã Xuân Thới Thượng cũng nhận được thông tin 2 người bị sát hại ở căn nhà ở tổ 16, ấp 3 (xã Xuân Thới Thượng).

Lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Tại căn nhà tại xã Tân Hiệp, nạn nhân được xác định là bà Trịnh Thị Bé Hai (54 tuổi) tử vong với các vết thương ở đầu và tay.

Lấy lời khai và trích xuất hình ảnh các camera an ninh khu vực gần đường Dương Công, cảnh sát xác định khoảng 16 giờ cùng ngày ở bãi đất trống cách hiện trường ở xã Xuân Thới Thượng có người thanh niên mặc áo khoác đen, quần dài, đeo kính và đi xe máy biển số 52Y1-3038.

Người này đến bãi đất ném một vật gì đó rồi mua một con dao của người bán dạo trên đường rồi bỏ đi về hướng nhà máy nước Tân Hiệp. Cảnh sát tới nơi thu giữ một con dao cán sắt dài 30 cm có dính máu và một con dao cán nhựa để trong túi ni lông.



Người dân tập trung coi lực lượng công an khám nghiệm hiện trường

Còn tại căn nhà không số ở ấp 3, xã Xuân Thới Thượng, cảnh sát phát hiện bà Nguyễn Thị Liêng (82 tuổi) đã tử vong với vết thương chí mạng ở phần đầu. Ông Nguyễn Văn Đức (50 tuổi) trọng thương nằm gần đó, hai cổ tay bị chém gần đứt lìa và nhiều vết thương khác. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong.

Công an nhanh chóng xác định nghi can Nguyễn Hoàng Nam là hung thủ gây ra vụ thảm án trên. Kẻ này từng có một tiền án về tội cướp giật tài sản, ra tù năm 2018.

Đến 21 giờ tối 11-3, Nam bị bắt và được Công an huyện Hóc Môn bàn giao cho Công an TP.HCM ngay trong đêm.