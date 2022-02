Công an phường Linh Trung đã chuyển hồ sơ vụ việc hai cô gái trình báo trộm vào phòng trọ lấy hai xe máy, hai điện thoại lúc rạng sáng lên Đội Cảnh sát hình sự Công an TP Thủ Đức, TP.HCM tiếp tục điều tra.



Nội dung được lan truyền gây xôn xao cộng đồng mạng

Theo trình báo của hai cô gái, rạng sáng 24-2, khi hai cô gái đang ngủ thì trộm đã đột nhập vào phòng trọ tại đường 17, phường Linh Trung lấy hai xe máy. Táo tợn hơn, kẻ trộm còn leo lên gác lấy hai cái điện thoại để trên đầu gối khi hai cô gái đang ngủ say.

Vụ việc sau đó được đăng tải lên các diễn đàn mạng nhanh chóng gây xôn xao dư luận. Công an phường Linh Trung cũng đã vào cuộc xác minh ban đầu, lập hồ sơ vụ việc.

Qua truy xét, công an không dấu vết cửa phòng trọ bị cạy. Cách đó không xa công an tìm thấy một chiếc xe máy và trong xe vẫn còn chìa khoá, giấy tờ. Riêng xe còn lại, công an vẫn đang truy tìm, xác minh, điều tra.